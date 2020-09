ERC Ingolstadt verlängert Vertrag mit Torhüter Reimer

Der ERC Ingolstadt setzt weiter auf Torhüter Jochen Reimer. Wie der oberbayerische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, bleibt der 34-Jährige damit eine vierte Saison. Reimer spielt seit 2017 für den ERC und stand 87 Mal zwischen den Ingolstädter Pfosten. „Mit Jochen haben wir einen sehr erfahrenen und erstklassigen Goalie, der die Liga in- und auswendig kennt, außerdem einen super Charakter hat und im Team hohe Anerkennung genießt”, befand Sportdirektor Larry Mitchell. Insgesamt absolvierte Reimer 403 Partien in der deutschen Eliteliga.

03. September 2020 - 18:09 Uhr | dpa

Ingolstadts Torhüter Jochen Reimer (r) klärt vor Kölns Alexander Oblinger. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Ingolstadt