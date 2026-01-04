Alles oder Nichts für Shala: Bayerns bester Schwergewichtler steht vor dem Kampf seiner Karriere

Shala, Bayerns bester Schwergewichtler, steht beim größten deutschen Box-Abend seit mehr als zehn Jahren vor dem Kampf seiner Karriere.

Wenn Bayerns bester Schwergewichts-Boxer am Samstag in Oberhausen in den Ring steigt, steht er vor dem größten Kampf seines Lebens. Granit Shala aus Landshut trifft im Co-Main-Event der Mega-Veranstaltung in der Rudolf-Weber-Arena auf den schlagstarken Petar Milas. Für den geschmeidigen Fausthelden steht in diesem Duell seine komplette sportliche Existenz auf dem Spiel, Verlieren ist absolut verboten.

"Aktuell bin ich noch entspannt, meine Erfahrung zahlt sich aus. In den letzten Tagen vor dem Kampf wird das System dann hochfahren", sagt Shala selbst vor den wichtigsten Momenten seiner Kämpfer-Laufbahn. Seit Wochen schindet sich der Mann mit kosovarischen Wurzeln in der Fight Power Academy zu Unterschleißheim und scheint zum wichtigsten Zeitpunkt tatsächlich in der besten Form seiner Karriere. Er wirkt durchtrainiert wie nie, absolvierte unter den Augen seines Trainers Agron Kurtisi unzählige brutale Sparringseinheiten mit wechselnden Partnern.

Granit Shala: Kampf vor über 13.000 Zuschauern

Shala scheint bereit, vor 13.000 Menschen in eine Ring-Schlacht zu ziehen, sein kroatischer Kontrahent wird ihm mit Sicherheit alles abverlangen. Milas ist Ex-Schützling vom ehemaligen Münchner Promoter Alexander Petkovic, bringt eine gewaltige Schlagkraft und echte Nehmerfähigkeiten mit. Auch für ihn geht es am Samstag um das sportliche Überleben. Shala ist dem 1,94 Meter Hünen in Sachen Tempo und Ring-Intelligenz zwar überlegen, doch bei dieser Kollision auf Augenhöhe scheint alles möglich.

"Shala ist für jeden Gegner schwierig zu boxen, weil er sehr beweglich ist und unter Druck stabil bleibt. Milas bringt eine gewisse Rohheit mit und kann jeden Kampf mit einem Schlag entscheiden. Es wird ein brutal enger Fight, vom Punktsieg für Shala bis K.o.-Triumph für Milas kann alles passieren!", sagt Uli Hebel, der den Kampf am Wochenende live auf DAZN kommentieren wird.

Deutschlands bester Boxer Kabayel trifft im Hauptkampf auf Kynba

Dass das größte Box-Event in Deutschland seit mehr als einer Dekade überhaupt stattfindet, liegt allerdings nicht an den beiden aufstrebenden Fightern, sondern am deutschen Regenten in der Königsklasse: Agit Kabayel. Der aktuell beste deutsche Boxer steht derzeit auf Rang drei der Weltrangliste im Schwergewicht und trifft im Hauptkampf des Abends auf die polnische Kante Damian Kynba.

Mit großen Siegen bei gigantischen Events in Saudi-Arabien hat sich Kabayel in die Weltspitze geboxt und so wieder einen gewissen Hype um das Boxen in Deutschland entfacht. Ausrichter der Veranstaltung in Oberhausen ist nicht umsonst die in England ansässige Promotion Queensberry, aktuell der klare Marktführer. Sie sehen Potenzial und wollen in der Bundesrepublik angreifen.

"Das Event war in fünf Tagen ausverkauft, das sagt alles. Aktuell wäre auch wieder Potenzial für einen großen Stadion-Fight im Sommer da. Aber dafür muss Agit erstmal Kynba schlagen", sagt Lasse Krüger, Kabayels Deutschland-Manager. Die Möglichkeiten des Boxens in Deutschland sind groß, bei Schwergewichts-Krachern von Axel Schulz vor 30 Jahren schalteten einst 20 Millionen TV-Zuschauer ein. Seit dem Karriere-Ende der Klitschkos 2015 ist es allerdings ruhig um den Faustkampf geworden.

Shala darf sich keine Niederlage mehr leisten

In die Spitze will auch Shala, für den alles auf dem Spiel steht. Der 29-jährige Familienvater boxt fast sein halbes Leben und kann sich auf dem Weg in die Weltspitze absolut keine Niederlage mehr leisten. Es gibt getreu Arnold Schwarzenegger auch keinen Plan B. Shala will und muss es mit dem Boxen schaffen, für sich und seine Familie zu sorgen.

Ein Sieg gegen den knallharten Milas würde ihn in völlig neue Sphären katapultieren, eine Pleite wäre fast schon das Ende einer vielversprechenden Karriere. "Ich werde absolut alles reinlegen, um den wichtigen Sieg nach Bayern zu holen", sagt der bodenständige Kämpfer voller Überzeugung.

Am Samstag wird er gegen 21.30 Uhr in den Ring steigen, dann geht es für Shala ums Ganze. Er braucht in Oberhausen seine größte Leistung.