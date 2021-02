Alle vier Skispringer für Einzel qualifiziert

Alle vier deutschen Skispringer haben sich souverän für das Normalschanzen-Einzel der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf qualifiziert. In der Qualifikation am Freitagabend wurde Karl Geiger (97,5 Meter) als bester deutscher Springer Elfter. Auch Markus Eisenbichler (100 Meter/14.), Pius Paschke (99 Meter/16.) und Constantin Schmid (96,5 Meter/19.) meisterten den Sprung unter die besten 50 souverän. Am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) wird der Nachfolger des Polen Dawid Kubacki gesucht. Die Qualifikation am Freitagabend entschied Norwegens Topfavorit Halvor Egner Granerud (105,5 Meter) für sich.

Karl Geiger aus Deutschland in Aktion. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

