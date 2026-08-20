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Alcaraz kündigt Comeback bei US Open an

Seit vier Monaten fehlt Carlos Alcaraz aus Verletzungsgründen auf der Tennis-Tour. Jetzt meldet er sich zurück.
dpa |
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Carlos Alcaraz hat sein Comeback auf dem Tennis-Court angekündigt. (Archivbild)
Carlos Alcaraz hat sein Comeback auf dem Tennis-Court angekündigt. (Archivbild) © Seth Wenig/AP/dpa

Tennis-Star Carlos Alcaraz will bei den US Open nach viermonatiger Verletzungspause sein Comeback geben. Dies teilte der Spanier in einem gemeinsamen Instagram-Post mit dem Fußball-Transferexperten Fabrizio Romano mit. 

Alcaraz hatte sich Mitte April beim ATP-Turnier in Barcelona eine Handgelenkverletzung zugezogen und daraufhin die French Open und Wimbledon verpasst. Bei den US Open, die am 30. August in New York beginnen, ist der siebenmalige Grand-Slam-Gewinner Titelverteidiger.

Der 23-Jährige hatte zuletzt noch seine Teilnahme am derzeit laufenden Turnier in Cincinnati - ebenso wie der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien (Knieprobleme) - abgesagt. Nun scheint sich Alcaraz aber fit für die Rückkehr auf den Court zu fühlen. Trotz der langen Verletzungspause rangiert der Olympia-Zweite in der Weltrangliste hinter Sinner und Alexander Zverev immer noch auf Rang drei.

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