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Alba gewinnt auch zweites Playoff-Halbfinale gegen Bamberg

Wie schon am Samstag im ersten Spiel dominiert Alba auch das zweite Heimspiel der Serie. Dieses Mal ist es vor allem die Defensive, die den Unterschied ausmacht.
dpa |
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Alba-Youngster Jack Kayil (l) zieht an Bambergs Cobe Williams vorbei.
Alba-Youngster Jack Kayil (l) zieht an Bambergs Cobe Williams vorbei. © Andreas Gora/dpa
Berlin

Alba Berlin hat einen großen Schritt Richtung Meisterschaftsfinale der Basketball-Bundesliga gemacht. Die Berliner gewannen vor 6.833 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle auch ihr zweites Halbfinalspiel gegen die Bamberg Baskets 85:71 (46:38). Damit führt Alba in der Best-of-Five-Serie 2:0 und kann am Donnerstag in Bamberg das Finale schon klarmachen. Bester Berliner Werfer war Martin Hermannsson mit 18 Punkten. Bei Bamberg kam Cobe Williams auf 14 Zähler.

Von Beginn an gingen beide Teams mit voller Intensität zu Werke. Die Gäste waren bemüht, mit mehr Aggressivität den Berliner Spielfluss stoppen zu wollen. Doch Alba fand Lösungen, ließ den Ball schnell durch die eigenen Reihen laufen. Und da Bamberg – wie schon am Samstag – Probleme bei den Freiwürfen hatte, übernahm Alba ab Mitte des ersten Viertels die Führung.

Alba-Spielmacher Martin Hermannsson (r) war sehr treffsicher.
Alba-Spielmacher Martin Hermannsson (r) war sehr treffsicher. © Andreas Gora/dpa

Alba setzt sich nach dem Seitenwechsel ab

Und die wurde Mitte des zweiten Viertels erstmals zweistellig (39:29). Auch, wenn Bamberg anschließend besser traf und auch von einigen Berliner Fehlern profitierte, fanden die Gastgeber immer eine Antwort. Ein Buzzerbeater aus der Distanz von Hermannsson brachte Alba zur Pause wieder deutlicher in Front.

Albas Michael Rataj visiert gegen Bambergs Richard Balint den Korb an.
Albas Michael Rataj visiert gegen Bambergs Richard Balint den Korb an. © Andreas Gora/dpa

Bamberg wehrte sich zwar weiter nach Kräften und die Partie wurde zusehends hektischer. Aber auch nach dem Seitenwechsel war Alba die dominante Kraft auf dem Feld. Immer wieder blieben die Gäste in der Berliner Deckung hängen. Zu Beginn des letzten Viertels war der Vorsprung auf 20 Punkte angewachsen (75:55). Damit war die Partie frühzeitig entschieden.

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