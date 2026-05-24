Alba Berlin wendet Playoff-Aus gerade noch ab

Alba Berlin steht in den Playoffs kurz vor dem Aus. Doch dank einer Energieleistung erzwingen die Berliner ein fünftes Spiel. Das gibt es auch in einer anderen Serie.

Vechta

Alba Berlin hat ein frühes Playoff-Aus mit ganz viel Mühe abgewendet und ein Endspiel um den Halbfinal-Einzug in eigener Halle erzwungen. Der Hauptrunden-Zweite zitterte sich bei Rasta Vechta zu einem 85:79 (41:44) und glich die Best-of-Five-Serie im Viertelfinale zum 2:2 aus. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt nun am Mittwoch in Berlin.

Der Gewinner des Duells Alba gegen Vechta trifft auf Pokalsieger Bamberg. Die Franken setzten sich in ihrer Serie gegen Vizemeister ratiopharm Ulm überraschend deutlich mit 3:0 durch. Im Halbfinale steht auch bereits Titelverteidiger Bayern München, der sich gegen Trier ebenfalls mit 3:0 behauptete. Die Bayern treffen nun auf Würzburg oder Bonn. Auch in dieser Serie steht es nach vier Partien 2:2. Die Entscheidung fällt am Mittwoch in Bonn.

Alba tat sich in Vechta wieder sehr schwer. Erst im Schlussviertel setzten sich die Berliner auf zehn Punkte ab (75:65), mussten aber dennoch weiter zittern, weil Vechta noch einmal zum Ausgleich kam (79:79). Doch am Ende setzten sich die Berliner knapp durch. Martin Hermannsson glänzte mit 18 Punkten.