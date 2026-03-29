Abdilaahi knackt Baumanns Uralt-Rekord über 10.000 Meter

Fast 29 Jahre hat der deutsche Rekord von Dieter Baumann über 10.000 Meter Bestand. Nun ist Mohamed Abdilaahi schneller - und zwar deutlich. Der Olympiasieger von 1992 hofft nun auf Titel von ihm.

San Juan Capistrano

Mohamed Abdilaahi hat den deutschen Uralt-Rekord von Dieter Baumann über 10.000 Meter auf der Bahn geknackt. Beim Lauf-Meeting in San Juan Capistrano in Kalifornien unterbot der 27-Jährige vom Club Cologne Athletics in 26:56,58 Minuten die fast 29 Jahre alte Bestmarke von Dieter Baumann um mehr als 24 Sekunden (27:21,53 Minuten) und gewann damit auch das Rennen.

"Ich bin megahappy und einfach dankbar, dass es so gut funktioniert hat", sagte Abdilaahi. Der Rekord muss noch bestätigt werden.

"Das ist toll, da muss alles passen. Er soll das genießen", sagte Baumann der Deutschen Presse-Agentur. Für den 61-Jährigen kam die Bestmarke aber "mit Ansage". Der 5.000-Meter-Olympiasieger von Barcelona 1992 hatte die lange bestehende Bestzeit am 5. April 1997 im spanischen Barakaldo aufgestellt. Im vergangenen Jahr verbesserte Abdilaahi bereits den 5.000-Meter-Rekord Baumanns in Monaco um 1,07 Sekunden auf 12:53,63 Minuten.

"Das ist schon Geschichte"

"Unter 13 und unter 27 Minuten auf diesen beiden Distanzen - das ist schon Geschichte", sagte Baumann. "Ich würde mir wünschen, dass er diese Zeiten in Rennen umsetzt, wo es um Medaillen geht. Denn Rekorde sind vergänglich, Titel bleiben." Bei der WM 2025 in Tokio hatte Abdilaahi den Endlauf über 5.000 Meter verpasst.

Der Schwabe hatte die Nachricht vom Rekord von seiner Ehefrau Isabelle telefonisch erfahren, die in San Juan Capistrano als Trainerin vor Ort war. Baumann selbst hat Abdilaahi schon als "jungen Kerl" kennengelernt. "Der hat etwas ganz Tolles: so eine Unverschämtheit, so etwas Verrücktes. Er geht an Rennen heran, ohne sich Grenzen zu setzen. Sonst limitiert man sich ja auch selbst nur", sagte Baumann über den gebürtigen Mönchengladbacher, dessen Eltern aus Somalia stammen.

Abdilaahi mit dem zweiten deutschen Rekord in diesem Jahr

Abdilaahi sorgte schon zu Beginn des Jahres für Aufsehen, als er in Valencia den deutschen Rekord von Marathon-Vizeweltmeister Amanal Petros über 10.000 Meter auf der Straße verbesserte. "Valencia lief ja sehr gut und ich bin nicht der beste Straßenläufer. Wenn ich auf der Straße gut laufe, bin ich auf der Bahn noch viel, viel stärker", sagte er nach seinem Coup von Kalifornien.

In den USA kratzte auch noch ein zweiter deutscher Läufer an der Baumann-Marke. Hindernis-Spezialist Frederik Ruppert vom LAV Tübingen wurde in 27:24,53 Minuten Achter und war damit drei Sekunden langsamer als der inzwischen 61-Jährige.