74. Vierschanzentournee startet in Oberstdorf

Seit 2002 warten die deutschen Skispringer auf einen Tourneesieg. Wird es diesmal was? In Oberstdorf geht es los.

Oberstdorf

Für die besten Skispringer der Welt geht es an diesem Montag so richtig los. In Oberstdorf steht der erste Wettkampf der 74. Vierschanzentournee auf dem Programm. Als Topfavorit geht der Slowene Domen Prevc in das prestigeträchtige Event mit weiteren Stationen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Auch der Japaner Ryoyu Kobayashi hat gute Chancen. Er hat die Tournee bereits dreimal gewonnen.

Die Deutschen Philipp Raimund und Felix Hoffmann gehen als Verfolger in den Wettbewerb. Die Qualifikation gewann der Weltcup-Gesamtführende Prevc mit einem Sprung auf 139,5 Meter. Raimund wurde Zweiter, Hoffmann landete auf Rang zwölf. Los geht es um 16.30 Uhr (ARD und Eurosport).