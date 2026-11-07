5:2 - RB Leipzig überrollt Augsburger nach Rückstand

Wieder geht Augsburg in Führung, zum sechsten Mal reicht es nicht für einen Sieg. Leipzig dreht das Spiel in zwei Minuten und legt weiter nach. Damit hält die eindrucksvolle Heimserie der Sachsen.

Leipzig

Trotz eines frühen Rückstandes hat der RB Leipzig gegen den FC Augsburg den nächsten dominanten Heimsieg gefeiert. Das Team von Trainer Martín Demichelis gewann dank einer Energieleistung mit 5:2 (3:1) und feierte den fünften Bundesliga-Heimsieg in Serie bei nun 23:2 Toren. Der FCA ist hingegen seit sieben Spielen sieglos. Anton Kade (1. Minute) brachte die Gäste in Führung, ehe Ezechiel Banzuzi (34.) und Christopher Nkunku (35.) die Partie in nur zwei Minuten drehten. David Raum (45.+1), Romulo (60.) und Christoph Baumgartner (66.) erhöhten vor 38.292 Zuschauern weiter. Augsburg verkürzte durch Uchenna Ogundu (90.+3).

Nusa und Baumgartner nicht in der Startelf

Bei Leipzigs Topscorer Antonio Nusa reichte es nicht für die Startelf. Der Norweger musste wegen Muskelproblemen beim 2:3 in der Königsklasse gegen Manchester City früher vom Platz. Auch Christoph Baumgartner wurde anfangs geschont, dafür starteten Tidiam Gomis und Nkunku. Bei den Augsburgern tauschte Manuel Baum, der ab Sommer 2023 für zwei Jahre sportlicher Leiter im RB-Nachwuchsleistungszentrum war, nur die Sturmspitze aus: Für Michael Gregoritsch bekam Rodrigo Ribeiro den Vorzug.

Die Schwaben sind so etwas wie der Lieblingsgegner, haben noch nie in Leipzig gewonnen. Der einzige Punktgewinn gelang Trainer Baum im März 2019. Zuletzt gab es neun RB-Siege in zehn Duellen.

Orban patzt beim 400. Pflichtspiel

Die Partie begann vor allem für Jubilar Willi Orban, der sein 400. Pflichtspiel für RB absolvierte, bitter. Nach 40 Sekunden landete sein Kopfball am Körper von Arijon Ibrahimovic, dessen Flachschuss konnte Maarten Vandevoordt noch parieren - den Nachschuss von Kade jedoch nicht. Es war der erste Gegentreffer daheim für Leipzig in der Liga nach zuletzt 18:0 Toren.

Gruda legt zweimal präzise auf

Dann drehte Leipzig mit viel Wut im Bauch auf. Augsburg kam zu Umschaltsituationen, ein Ball von Ribeiro (7.) zappelte sogar im RB-Gehäuse - doch er stand im Abseits. Dann knockte David Raum (19.) FCA-Keeper Finn Dahmen mit einem wuchtigen Schuss direkt ins Gesicht kurz aus - nach einer Behandlung ging es weiter.

Die Sachsen rannten weiter an, doch die Fuggerstädter verteidigten zunächst clever, verschoben gut. RB wurde vor allem über Brajan Gruda gefährlich, der von Jürgen Klopp als einziger RB-Akteur ins DFB-Aufgebot berufen wurde. So legte er gut für Banzuzi auf, der flach aus 20 Metern zum Ausgleich traf. Wenig später nahm Nkunku eine Flanke von Gruda volley und traf zum 2:1, ehe Raum noch vor der Halbzeit einen Freistoß direkt in den Winkel zirkelte.

Somit verspielte Augsburg zum sechsten Mal in dieser Saison eine 1:0-Führung. Nach dem Wechsel verhinderte Vandevoordt (50.) per Kopf-Parade den Anschlusstreffer der Gäste gegen Kade. Leipzig spielte dann die FCA-Abwehr schwindlig - Romulo musste nur noch einschieben zum 4:1. Nur Sekunden nach der Einwechslung des Duos legte Nusa für Baumgartner auf, der den Ball in die kurze Ecke hämmerte. Augsburg konnte nur noch verkürzen.