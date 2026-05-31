5:1 gegen Dachau: TTC Eastside gewinnt elften Meistertitel

Die Tischtennisspielerinnen des TTC Eastside Berlin sind wieder Deutscher Meister. Die Basis legten die Berlinerinnen im Hinspiel.

Berlin

Die Tischtennisspielerinnen von TTC Berlin Eastside haben nach einem Jahr Pause wieder den Meister-Titel geholt. Im Rückspiel des Bundesliga-Finales bezwang das Team um die Topspielerinnen Nina Mittelham und Yuka Kaneyoshi den TSV Dachau um Sabine Winter mit 5:1. Die Berlinerinnen sicherte sich damit den insgesamt elften Meister-Titel sowie das neunte Double aus Meisterschaft und Pokal.

Eastside hatte bereits im Hinspiel in Dachau am Freitag mit einem 6:3-Erfolg den Grundstein gelegt und benötigte nun im Rückspiel lediglich fünf Punkte zum Titelgewinn. Schon nach den beiden Doppeln sowie den beiden Einzeln im oberen Paarkreuz hatten Kaneyoshi und Mittelham drei Zähler geholt. Sabina Surjan und Natalia Bajor sorgten dann im unteren Paarkreuz für die nötigen Punkte.