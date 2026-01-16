24. DEL-Saison mit 39 Jahren: Pietta verlängert in Ingolstadt

Daniel Pietta spielt und spielt und spielt. Für den Dauerbrenner der Deutschen Eishockey Liga ist in Ingolstadt noch lange nicht Schluss.

Ingolstadt

DEL-Rekordspieler Daniel Pietta bleibt dem ERC Ingolstadt treu. Wie das Spitzenteam der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 39 Jahre alten Stürmer um eine weitere Saison verlängert. Pietta geht damit in der kommenden Spielzeit in seine 24. DEL-Saison.

Pietta hält den Rekord für die meisten Hauptrundenspiele, die meisten Scorerpunkte in der Hauptrunde und die meisten Vorlagen in der DEL-Geschichte. "Für mich war es eine einfache Entscheidung, weil wir uns als Familie hier sehr wohl fühlen und es ein Privileg ist, in Ingolstadt spielen zu dürfen. Der Verein und die Stadt sind für uns zu unserem zweiten Zuhause geworden", sagte Pietta, der seit 2020 in Ingolstadt aktiv ist.

Aushängeschild für gesamte Liga

"Daniel ist nicht nur ein Aushängeschild für den ERC Ingolstadt, sondern für die gesamte Liga. Seit über zwanzig Jahren bringt er konstant seine Leistung", sagte Sportdirektor Tim Regan über den Olympia-Teilnehmer von 2022.

"Mit seinen Qualitäten ist Daniel vielseitig einsetzbar und kann in verschiedenen Spielsituationen eine wichtige Rolle einnehmen. Darüber hinaus ist er mit seiner enormen Erfahrung auch für unsere jungen Spieler ein wertvoller Ansprechpartner."