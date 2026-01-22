AZ-Plus

18-Jähriger bekommt Chance bei Augsburger Panther

Talent Sebastian Zwickl soll in Augsburg zu einem guten Eishockey-Profi reifen. Seine jüngsten Leistungen wecken Hoffnungen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Freut sich über die Leistungen von Talent Zwickel: Sportdirektor Mitchell. (Archivbild)
Freut sich über die Leistungen von Talent Zwickel: Sportdirektor Mitchell. (Archivbild) © Tom Weller/dpa
Augsburg

Sebastian Zwickl stürmt auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga. Wie der Club aus der DEL mitteilte, traut er dem 18-Jährigen nach den zuletzt gezeigten Leistungen eine vielversprechende Entwicklung zu. Neben seinen Einsätzen für die Panther kam er in dieser Spielzeit per Förderlizenz auch 26‑mal für seinen Heimatclub Starbulls Rosenheim in der 2. Liga zum Einsatz und sammelte dort Erfahrung

"Wir freuen uns sehr, dass er sich jetzt mit seinem ersten Tor und seinem ersten Assist so richtig in der Liga angemeldet hat, dennoch steht er erst am Anfang einer langen Reise", sagte Panther-Sportdirektor Larry Mitchell.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Bitte beachten Sie, dass die Kommentarfunktion unserer Artikel nur 72 Stunden nach Veröffentlichung zur Verfügung steht.
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.