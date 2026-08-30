AZ-Plus
  • Startseite
  • Sport
  • 16 Teams in einer Halle: Neues Format im Tischtennis-Pokal

16 Teams in einer Halle: Neues Format im Tischtennis-Pokal

Die Tischtennis-Bundesliga hat ihren Pokal-Wettbewerb neu organisiert. Alle Achtel- und Viertelfinals finden an einem Wochenende in einer Halle statt. Eine dicke Überraschung gibt es auch.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Dimitrij Ovtcharov und sein Verein TTC Fulda-Maberzell haben erneut das Finalturnier des TTBL-Pokals erreicht. (Archivbild)
Dimitrij Ovtcharov und sein Verein TTC Fulda-Maberzell haben erneut das Finalturnier des TTBL-Pokals erreicht. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

Der deutsche Meister 1. FC Saarbrücken sowie die Bundesliga-Clubs Werder Bremen, Borussia Dortmund und TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell haben sich für das Final4-Turnier um den deutschen Tischtennis-Pokal qualifiziert. Die vier Vereine setzten sich in Nürnberg bei einem neuen Format durch, das die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) zur Eröffnung ihrer Saison eingeführt hat: dem "Pokal Grand Opening".

Dabei spielten insgesamt 16 Clubs das Achtel- und Viertelfinale des TTBL-Pokals an einem Wochenende in einer Halle aus: acht Partien am Samstag, vier am Sonntag. Das Finalturnier findet im Januar 2027 in Neu-Ulm statt.

Die größte Überraschung war die 1:3-Niederlage des deutschen Rekordmeisters Borussia Düsseldorf mit seinem chinesischen Topstar Fan Zhendong gegen TTF Liebherr Ochsenhausen. Der deutsche Meister von 2025 schied aber nur einen Tag später im Viertelfinale mit 2:3 gegen Fulda aus. Für die Hessen spielt unter anderem der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.