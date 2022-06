1. FC Nürnberg verliert Testspiel vor Trainingslagerstart

Der 1. FC Nürnberg hat auf dem Weg ins Trainingslager in Südtirol die erste Testspiel-Niederlage in der Saisonvorbereitung hinnehmen müssen. Der Fußball-Zweitligist verlor am Sonntag in St. Johann gegen Ludogorets Razgrad 0:3 (0:1). Die Tore für den bulgarischen Meister erzielten im Koasastadion Spas Delew mit einem Kopfball (9. Minute), Claude Goncalves (71.) nach einer Nürnberger Fehlerkette im eigenen Strafraum und Rick (90.).

26. Juni 2022 - 18:40 Uhr | dpa

Ein Spielball landet im Tor. © Tom Weller/dpa/Symbolbild