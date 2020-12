Der perfekte Look für professionelle Grantler

Lässige Kleidung, eine Prise Humor und natürlich ein bisschen Grant – schon ist das Rezept für den unverwechselbaren Buadep-Look fertig.

13. Dezember 2020 - 20:55 Uhr

Vor allem durch den "Taschengrantler" und die bayerischen Aztekenmuster hat sich Buadep ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen und zielt nicht nur auf spezielle Mundart ab, sondern auch auf das bayerische Lebensgefühl an sich, was durch die schlichten Designs transportiert werden soll.

Buadep 5 Vor allem durch den "Taschengrantler" und die bayerischen Aztekenmuster hat sich Buadep ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen und zielt nicht nur auf spezielle Mundart ab, sondern auch auf das bayerische Lebensgefühl an sich, was durch die schlichten Designs transportiert werden soll.

Ganz nach dem Motto „Tradition trifft Moderne“, verbindet modischen Style mit der typisch-bayerischen Lebenslust und Mundart. Und damit ihr an Weihnachten nicht mit Geschenken überhäuft werdet, die ihr gar nicht haben wollt, haben die Jungs wieder tolle Überraschungen ausgeheckt: In der Türkenstraße 96 oder ganz bequem im Online-Store findet ihr eine Menge neuer Shirts, Hoodies und Gadgets, die euren inneren Grantler zum Vorschein bringen. Also wäre ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an eure Liebsten vielleicht gar keine schlechte Idee.

Frau des Grantlers

Und es gibt sogar ein Schmankerl obendrauf: Zum ersten Mal in der Buadep-Geschichte wird dieses Jahr auch die Frau des Grantlers vorgestellt.

Zum ersten Mal in der Buadep-Geschichte wird dieses Jahr auch die Frau des Grantlers vorgestellt. © Buadep

Diese und viele tolle weitere Grantler-Produkte findet ihr auf