Wahre Alleskönner: Tabs gehören nicht nur in die Spülmaschine

Spülmaschinentabs finden sich fast in jedem Haushalt. Doch die kleinen Saubermacher helfen nicht nur dabei, Geschirr und Besteck vom Schmutz zu befreien, sondern sind auch anderweitig im Haushalt anwendbar.

Wenn man der Statistik-Plattform Statista Glauben schenken darf, dann verfügten im Jahr 2022 74,86 Prozent der Haushalte in Deutschland über eine Spülmaschine. Das bedeutet auch, dass hierzulande jährlich abertausende von Spülmaschinentabs verwendet werden.

Doch die kleinen Küchenhelfer, egal ob rund oder eckig, können im Haushalt viel mehr leisten, als nur dafür zu sorgen, dass Geschirr und Besteck auch richtig schön sauber werden.

Grund für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Spülmaschinentabs sind die Inhaltsstoffe, aus denen sie hergestellt werden.

Welche Inhaltsstoffe haben eigentlich Spülmaschinentabs?

Je nach Hersteller setzen sich Maschinengeschirrspülmittel aus den unterschiedlichsten Inhaltsstoffen zusammen. Folgende Inhaltsstoffe sind in den allermeisten Tabs enthalten (Auflistung dient nur der groben Übersicht):

Reinigungsmittel wie Soda: Sie sind für die Säuberung von Geschirr und Besteck zuständig.

Sie sind für die Säuberung von Geschirr und Besteck zuständig. Gerüststoffe: Sie sind für die Enthärtung des Spülwassers verantwortlich. Zudem korrigieren sie den pH-Wert des Wassers und unterstützen die reinigenden Substanzen.

Sie sind für die Enthärtung des Spülwassers verantwortlich. Zudem korrigieren sie den pH-Wert des Wassers und unterstützen die reinigenden Substanzen. Bleichmittel: Sie hellen Verfärbungen durch Lebensmittel auf.

Sie hellen Verfärbungen durch Lebensmittel auf. Enzyme: Sie dienen zur Entfernung von stärke- und eiweißhaltige Essensresten.

Sie dienen zur Entfernung von stärke- und eiweißhaltige Essensresten. Tenside: Sie verhindern, dass sich Ablagerungen an den Gläsern bilden.

Sie verhindern, dass sich Ablagerungen an den Gläsern bilden. Parfümstoffe: Sie sorgen für eine gewisse Duftnote.

Die Tabs nur für die Spülmaschine zu verwenden, ist eigentlich eine Verschwendung, denn die kleinen Saubermacher können im Haushalt ihre Reinigungskraft auch noch außerhalb einer Spülmaschine anwenden. So bekommt man z.B. in der Küche oder dem Bad viele Gegenstände blitzeblank.

Spülmaschinentabs in der Küche: Wofür man sie anwenden kann

Viele Gebrauchsgegenstände, die in der Küche stehen, sind entweder zu groß für eine Spülmaschine oder man soll sie gar nicht erst in diese stellen. Dennoch können Spülmaschinentabs dabei helfen, diese Dinge wieder schön sauber zu bekommen. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass man bei der Verwendung von Maschinengeschirrspülmitteln stets Gummihandschuhe trägt, da die Inhaltsstoffe sonst die Haut angreifen können.

Backofen und Mikrowelle

Backöfen und Mikrowellen werden im Alltag häufig genutzt, entsprechend schmutzig sehen die beiden Küchengeräte nach einer Weile aus. Aber jeder, dem schon mal im Ofen etwas festgebrannt ist, wird wissen, wie hartnäckig sich solche Verkrustungen halten und wie schwer diese zu reinigen sind.

Aber hier kann ein Spülmaschinentab helfen. Diesen einfach in warmen Wasser auflösen und anschließend damit den Innenraum des Backofens oder der Mikrowelle reinigen. Bei angebrannten Resten ist es ratsam, diese eine Weile mit der Tab-Lösung einzuweichen. Hier kann zur Not ein getränktes Küchentuch helfen. Ist das Angebrannte schließlich weich geworden, dann das Ganze nochmal mit der Tab-Lösung reinigen und am Ende alles mit sauberem Wasser nachwischen und dann trocknen.

Angebrannte Pfannen und Töpfe mit Tabs reinigen

Angebrannte Töpfe und Pfannen bekommt man mit Spülmaschinentabs wieder schön sauber. © Imago

Nicht nur beim Backofen, auch bei Pfannen und Töpfen kann ein Spülmaschinentab dabei helfen, angebrannte Reste zu entfernen. Dafür den Topf oder die Pfanne mit Wasser füllen (etwa 5 cm hoch) und dann einen Tab hineingeben. Nun das Wasser kurz auf etwa 60 Grad erhitzen (nicht aufkochen lassen!) und anschließend für mehrere Stunden oder am besten noch über Nacht einwirken lassen. Danach den Topf oder die Pfanne mit einem Schwamm reinigen und zum Abschluss mit klarem Wasser abspülen.

Verklebte und stinkende Mülleimer reinigen

Ein voller Mülleimer ist ein Paradies für Bakterien. Daher ist es nicht verwunderlich, dass dieser relativ schnell anfängt übel zu riechen (vor allem im Sommer) und zu kleben. Auch hier kann ein Spülmaschinentab Abhilfe schaffen. Einfach den Mülleimer etwa zu einem Drittel (je nach Fassungsvermögen) mit warmen Wasser auffüllen und zwei Tabs darin auflösen. Jetzt das Ganze ein bis zwei Stunden einwirken lassen, dann das Wasser wegschütten, den Mülleimer kurz mit einem Schwamm durchwischen und abschließend mit klarem Wasser ausspülen.

Verstopfte Abflüsse mit Spülmaschinentabs reinigen

Durch Essensreste, weggeschüttetes Bratfett bzw. Öl und Kleinstabfällen können Abflüsse in der Küche schnell mal verstopfen. Normalerweise greift man in so einem Fall zum Rohrreiniger. Wer einen solchen aber nicht griffbereit hat, kann sich auch mit Spülmaschinentabs behelfen.

Wenn das Abflussrohr verstopft ist, kann man entweder mit einer Saugglocke an die Sache rangehen oder auf einen Spülmaschinentab zurückgreifen. © Imago

Dafür drei Liter Wasser aufkochen und in das heiße, aber nicht mehr kochende Wasser einen Spülmaschinentab auflösen. Sobald dies geschehen ist, einfach das heiße Wasser langsam nach und nach (nicht alles auf einmal) in den Abfluss gießen. Durch die hohe Temperatur des Wassers und den Inhaltsstoffen des Tabs können fettige Rückstände und sonstige organischen Ablagerungen im Abflussrohr beseitigt werden.

Hartnäckige Tee- und Kaffeeränder loswerden

Thermoskannen sind eine wirklich tolle Sache, doch nach einer Weile sind im Inneren hartnäckige Tee- und Kaffeeränder zu erkennen. In die Spülmaschine sollte man die Kannen nicht geben, da sich sonst beim Spülvorgang Wasser in den Zwischenräumen ansammeln kann oder die isolierende Eigenschaft beschädigt bzw. sogar zerstört. Aus diesem Grund sollte man Thermoskannen immer mit der Hand spülen. Deswegen muss man aber nicht auf die reinigen Kraft von Spülmaschinentabs verzichten. Um die hartnäckigen Ränder von Tee und Kaffee zu entfernen, füllt man in die Kanne einfach bis zum Rand mit heißem Wasser und löst anschließend einen Geschirrspültab darin auf. Nun lässt man das Ganze ein bis zwei Stunden einwirken, anschließend schüttet man das Wasser weg und entfernt mit einer weichen Bürste die Tee- oder Kaffeeränder. Zum Schluss spült man die Thermoskanne noch mit sauberem Wasser aus.

Selbiger Trick funktioniert übrigens auch bei feinem Porzellan. Hierfür einen Tab in zwei Litern warmen Wasser auflösen und dann das Wasser in die Tassen und die Kanne füllen. Einwirken lassen und dann mit einem weichen Tuch die Ränder entfernen.

Achtung: Vor dem Reinigen an einer einzelnen Tasse austesten, ob die Inhaltsstoffe des Spülmaschinentabs nicht zu aggressiv für das Porzellan sind.

Aber nicht nur in der Küche, auch im Bad oder im Wohnzimmer kann ein Spülmaschinentab sehr hilfreich sein.

Fliesenfugen mit Spülmaschinentab aufhellen

Vergilbte Fliesenfugen in Küche, Bad oder der Toilette sind kein schöner Anblick, aber auch hier kann man auf Spülmaschinentabs zurückgreifen – in diesem Fall auf weiße Tabs.

Vergilbte Fliesenfugen und Fliesen selbst bekommt man mit verschiedenen Hausmitteln sauber. © IMAGO

Diese mit etwas Wasser auflösen, bis sich eine cremige Paste gebildet hat. Sie nun mit einer alten Zahnbürste auf die vergilbten Fugen geben und etwas einwirken lassen. Abschließend die Fugen mit kaltem, klaren Wasser abspülen.

Wichtig: Bei der Fugenreinigung dürfen die Tabs keine farbigen Bestandteile enthalten, ansonsten läuft man Gefahr, dass sich die Fugen verfärben.

Waschmaschine reinigen

Mit jedem Waschgang setzen sich in einer Waschmaschine Schmutz, Reinigungsreste und Kalk ab. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern kann nach einer Weile auch anfangen zu müffeln. Wer nun seine Waschmaschine reinigen möchte, aber keinen Waschmaschinenreiniger zur Hand hat, kann sich hier mit einem Spülmaschinentab behelfen. Diesen einfach in die leere Trommel geben und das 60-Grad-Programm starten. Zum Abschluss den Dichtungsring und das Sichtfenster mit einem Küchentuch trockenwischen.

Tür- und Fensterrahmen aufhellen

Während man eine vergilbte Zimmerwand ganz einfach überstreichen kann, ist dies bei verschmutzten Kunststoffrahmen von Türen und Fenstern nicht so einfach getan. Wie bei vergilbten Fliesenfugen kann man aber auch hier auf die reinigende Wirkung von Spülmaschinentabs zurückgreifen.

Diesen in einer großen Tasse mit warmen Wasser auflösen und die Mischung dann mit einem Schwamm oder Küchentuch auf die vergilbten Stellen geben. Durch sanftes Reiben lässt sich der reinigende Effekt der Spültab-Lösung noch verstärken.

Auf dieselbe Art und Weise lassen sich auch Kunststoff-Gartenmöbel saubermachen.

Grauschleier und Schweißflecken in der Wäsche entfernen

Wer vergilbte Wäsche hat oder Kleidungsstücke mit dunklen Flecken, greift normalerweise auf spezielle Aufheller zurück. Doch das Geld dafür kann man sich sparen, denn mit Spülmaschinentabs kann man einen identischen Effekt erzielen. Weil Spülmaschinentabs auch Bleichmittel enthalten, können diese Grauschleier, Schweiß- oder Kaffee- bzw. Teeflecken entfernen.

Dafür zusätzlich zum normalen Waschmittel noch ein bis zwei Spülmaschinentabs direkt in die Trommel zur Wäsche geben und das normale Waschprogramm durchlaufen lassen. Da sich danach möglicherweise Tabrückstände an der Wäsche befinden können, die Hautreizungen und/oder Allergien auslösen können, ist es ratsam, die Wäsche danach noch einmal mit Waschmittel zu waschen.

Hilfe gegen Kalk und Urinstein in der Toilette

Kalkablagerungen und Urinstein in der Toilette lassen sich mit verschiedenen Hausmitteln entfernen. © imago

Kaum jemand reinigt gerne die Toilettenschüssel, vor allem wenn sich darin Kalk und Urinstein abgelagert haben. Um diese zu entfernen, werden sehr oft aggressive Toilettenreiniger verwendet, die zusammen mit viel Schrubben für eine saubere Schüssel sorgen sollen. Doch auch hier muss man nicht zwingend in die Drogerie, denn auf dem Stillen Örtchen können Spülmaschinentabs ebenfalls sehr hilfreich sein.

Einfach zwei Tabs in einer Tasse mit warmen Wasser auflösen, etwas umrühren und die Mischung dann in die Toilettenschüssel geben und mit der Klobürste auf die entsprechend verkalkten und verschmutzten Stellen verteilen. Nun das Ganze eine Weile einwirken lassen – wenn es die Blase zulässt, am besten über Nacht. Nun mit der Klobürste über die Ablagerungen schrubben, diese sollten sich nun eigentlich ganz leicht lösen und anschließend entfernen lassen.

Verwendete Quellen: infranken.de und t-online.de