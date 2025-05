Lebensretter zum Mitnehmen: So mobil kann Energie sein

Vielseitige Powerstation für Hausnotstrom, Wohnmobile und autarkes Leben: BLUETTI präsentiert den Apex 300.

26. Mai 2025 - 12:01 Uhr

BLUETTI, ein führender Innovator im Bereich tragbare Energie- und saubere Energielösungen, bietet mit der aktuell neu eingeführten, vielseitig tragbaren eine zuverlässige Balance zwischen Notstromversorgung zu Hause und mobiler Energie für Reisen mit dem Wohnmobil, autarkes Leben und mehr.

Von Plug-and-Play bis hin zur vollständigen Hausabsicherung – der Apex 300 definiert tragbare Energie neu und markiert einen gewaltigen Fortschritt für BLUETTI´s Flaggschiff-Energiesystem.

Eine vielseitige Powerstation, gebaut für Flexibilität

Der Apex 300 bietet ein Plug-and-Play-Setup mit einer Speicherkapazität von 2.764,8 Wh und einer Ausgangsleistung von 3.840 W. Das modulare System ist skalierbar und erlaubt den Parallelbetrieb von bis zu drei Einheiten, was die Gesamtleistung auf 11.520 W und die Kapazität auf bis zu 58.000 Wh mit 18*B300K-Erweiterungsbatterien erhöht. Ob für Stromausfälle, Reisen oder autarkes Leben - der Apex 300 passt sich jeder Situation an.

Ein intelligenter Stromsparer

Mit einem ultraniedrigen Leerlaufverbrauch von nur 20 W zählt der Apex 300 zu den effizientesten Systemen seiner Klasse – er verlängert die Laufzeit eines Kühlschranks um bis zu 24 Stunden, erhöht den Standby-Betrieb von Klimaanlagen um das 2,5-fache und steigert die Nutzungsdauer von CPAP-Geräten ebenfalls um das 2,5-fache.

In Kombination mit dem SolarX 4K Solar-Laderegler – dem weltweit ersten 500V/4.000W-PV-Spannungsregler – erzielt der Apex 300 eine Amortisation in nur zwei Jahren und wird damit zu einer äußerst kosteneffizienten Solarlösung. Durch das Lastverschiebungs-Feature über die BLUETTI App wird der Apex 300 noch intelligenter: Er lädt mit Solarenergie oder Netzstrom zu Niedrigtarifzeiten und versorgt das Haus während teurer Spitzenzeiten – so lassen sich Stromkosten ganz ohne Aufwand senken.

Solargigant

Mit einem massiven Solareingang von 19.200 W im Parallelbetrieb mit drei Einheiten wird der Apex 300 zum weltweit größten solarbetriebenen Mikroenergiespeichersystem – besonders in Kombination mit Komponenten aus BLUETTI´s Smart-Ecosystem, darunter der Hub A1 Parallel Box und der Solar X 4K Laderegler.

Das System ist mit den meisten bestehenden Solarpanels und Dachwechselrichtern kompatibel und bietet bis zu 126 Ladeoptionen. Mit der BLUETTI TurboBoost™-Technologie unterstützt jeder Apex 300 bis zu 2.400 W Solareingang über zwei MPPT-Controller – so werden 80 Prozent Ladestand in nur 40 Minuten erreicht. Beim Laden über Netzstrom erreicht der Apex 300 100 Prozent in nur 65 Minuten.

DIY-freundlich

Dank des DIY-freundlichen Hub D1 wird die Flexibilität des Apex 300 deutlich erweitert. Ausgestattet mit einem robusten 12V/50A Anderson-Port ermöglicht er eine einfache, sichere Installation – ideal für Heimwerker, die sich eine maßgeschneiderte Energielösung ohne komplizierte Verkabelung wünschen.

Für Einsteiger mit Wohnmobilen, Roadtrips oder den Ausbau einer autarken Hütte oder Tiny House liefert der Hub D1 bis zu 700 W Gleichstromleistung – genug für 12V-Kühlschränke, LED-Beleuchtung, Starlink und WLAN-Router. Damit bleibt man auch in der Wildnis stets verbunden und komfortabel.

Für längere Reisen und Offroad-Abenteuer erfasst der Alternator Charger 1 ungenutzte Energie aus der Lichtmaschine des Fahrzeugs und liefert unterwegs bis zu 560 W Schnellladung.

Ein Lebensretter zum Mitnehmen

Angetrieben von der BLUETTI UltraCell™-Technologie erreicht der Apex 300 eine um 40 Prozent höhere Energiedichte als vergleichbare Produkte – für eine platzsparende Powerstation, die sich nahtlos zwischen Hausnotstrom und Wohnmobilbetrieb bewegen lässt.

Dank der Hot-Swap-Technologie 2.0 und dem BLUETTILIFE™-Ecosystem lässt sich ein Modul oder Akku ganz einfach für den Außeneinsatz entnehmen, ohne die Stromversorgung im Haus zu unterbrechen. Ein spezieller faltbarer Trolley sorgt für noch mehr Flexibilität – so wird der Apex 300 zur idealen Lösung für den Wechsel zwischen Haus und Camper und maximiert den Nutzen eines Notstromsystems.

Dauerläufer

Basierend auf dem Erfolg des Elite 200 V2 Solargenerators geht der Apex 300 mit LiFePO₄-Zellen der zweiten Generation in Automobilqualität und 33 CNAS-zertifizierten Sicherheitstests noch einen Schritt weiter – für maximale Sicherheit und Langlebigkeit. Der Apex 300 bietet 6.000 Ladezyklen bei mindestens 80 Prozent Restkapazität. Das entspricht bis zu 17 Jahren täglichem Betrieb – doppelt so viel wie viele konkurrierende Systeme.

Die lange Lebensdauer reduziert den Batterieabfall und erhöht die langfristige Sicherheit – ganz im Sinne von BLUETTI´s Engagement für nachhaltige, nutzerorientierte Energielösungen.

