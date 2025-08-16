Fenster vom Backofen reinigen: So putzen Sie es blitzschnell sauber

Einen Ofen mit samt Backofenfenster zu reinigen, ist in der Regel lästig. Mit einem einfachen Trick geht es aber dennoch blitzschnell.

Wenn man den Backofen putzt, sollte auch die Scheibe gereinigt werden. Mit einem kleinen Trick geht das kinderleicht.

Der Backofen dürfte in vielen Haushalten zu einem der am meisten genutzten Geräte gehören. Egal ob Kuchen, Braten, Tiefkühlpizza oder Weihnachtsplätzchen, der Ofen dürfte von Vielen fast täglich genutzt werden.

Die häufige Nutzung hinterlässt natürlich ihre Spuren und nicht nur im Ofen selbst, sondern, besonders gut sichtbar, am Backofenfenster. Wenn es länger nicht mehr gereinigt wurde, lagern sich schnell gelb-braune Schlieren und Flecken auf der Scheibe ab.

Fett, Öle, Dampf und Rauch verschmutzen den Backofen

Diese entstehen beim Kochen und Backen von Lebensmitteln, die Fett oder Öl enthalten. Diese verdampfen beim Erhitzen und setzen sich dann auf dem Backofenfenster ab.

Zudem entstehen beim Backen Rauch und Dampf, die sich am Ofenfenster absetzen und dort dann zu Verfärbungen und Ablagerungen führen. Oft fallen auch noch Essensreste auf die Scheibe, z.B. Käse, wenn man die Pizza aus dem Ofen zieht. Auch diese hinterlassen Flecken.

Backofenfenster schnell reinigen: So geht's

Wenn man also einen guten und sauberen Blick in den Ofen und die darin befindenden Speisen haben möchte, muss man das Backofenfenster regelmäßig reinigen. Und das ist gar nicht so kompliziert, wie es vielleicht anmutet.

Bei vielen Backofen-Modellen kann die Ofentür einfach ausgehangen und das Fenster ausgebaut werden. Dadurch kommt man leichter an verwinkelte Ecken und Kanten von Tür und Fenster und auch im Ofen besser an die Ecken, um alles problemlos zu reinigen.

Ofen ist nicht gleich Ofen: Besser die Anleitung vorher lesen

Bevor man nun den Putzschwamm schwingen und den Backofen wieder auf Hochglanz bringen möchte, sollte man beachten, dass sich die Vorgehensweise beim Aushängen der Tür sowie Herausnehmen der Fensterscheibe von Ofen zu Ofen unterscheiden kann.

Damit das Gerät nicht durch unsachgemäßes Handeln beschädigt wird, sollte man im Vorfeld bei Zweifeln auf alle Fälle die Bedienungsanleitung des Herstellers durchlesen. Ist dies geschehen, kann es losgehen.

So putzt man das Backofenfenster blitzschnell und einfach