Für viele ist Löwenzahn einfach nur Unkraut. Doch die Wildpflanze ist eigentlich ein sehr nützliches Gewächs, welches viele Vorteile zu bieten hat und deshalb nicht aus dem Garten oder von Wiesen entfernt werden sollte.

Frühlingszeit ist Blütenzeit. Die Natur zeigt sich von seiner buntesten Seite, die Bäume erstrahlen in farbenfroher Blütenpracht, auf der Wiese zeigen sich Gänseblümchen, Schneeflocken und Krokusse in den unterschiedlichsten Farben.

Was nun auch zu zahlreich und vielerorts zu sehen ist, ist Löwenzahn. Er wächst im Garten, am Wegesrand und manchmal bahnt er sich sogar seinen Weg durch dicken Asphalt. Für die meisten ist Löwenzahn einfach nur Unkraut, welches schnell entfernt werden sollte, aber ist dem wirklich so?

"Löwenzahn ist kein Unkraut, auch wenn es viele Menschen so bezeichnen, sondern ist durchaus eine nützliche Pflanze, daher sollte man ihn auch nicht entfernen", nimmt Dragisa Walter-Topic, Inhaber von WT Gartenbau in Baierbrunn, den gelben Korbblüter in Schutz.

Nicht entfernen: Löwenzahn ist als Arznei oder Lebensmittel verwendbar

Löwenzahn ist essbar und wird als Arznei verarbeitet. Schon in der Antike wurde der Löwenzahn, der von April bis Juni gelbblühend zu finden ist, als Heilmittel sehr geschätzt. Sowohl die Blüten als auch die gezackten Blätter sind essbar und sehr gesund. Deren Inhaltsstoffe unterstützen die körpereigenen Funktionen von Leber, Galle und Nieren. Sie lindern Verdauungsbeschwerden und können beim Abnehmen helfen. Löwenzahntee hat eine harntreibende Wirkung.

Was viele nicht wissen, Löwenzahn enthält mehr Vitamin C als Orangen und Vitamin C ist sowohl wichtig für unser Immunsystem, als auch für eine gesunde Haut und gesunde Haare. Zudem sind im Löwenzahn auch die wichtigen Elemente Kalium und Selen enthalten. Kalium ist wichtig für die Weiterleitung von Signalen an die einzelnen Zellen, ein Kaliummangel kann zu Herzrhythmusstörungen, Muskelschwäche (Paresen) und verminderten Reflexen führen. Selen spielt für die Schilddrüse eine wichtige Rolle, chronischer Selenmangel kann zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen.

Aber nicht nur als Arzneimittel, sondern auch in der Küche ist der Löwenzahn vielseitig einsetzbar. "Die Löwenzahnblätter kann man wunderbar für einen Salat verwenden oder auch für einen Tee", nennt Walter-Topic nur zwei der Verwendungsmöglichkeiten von Löwenzahn. Daneben kann man die Löwenzahnblätter mit etwas Knoblauch, Öl und Gewürzen zu einem leckeren Pesto verarbeiten, welches sehr gut zu Brot oder Nudeln passt. Aus den Blüten des Löwenzahns lässt sich zudem Marmelade oder Sirup herstellen.

Löwenzahn ist in der Küche vielseitig verwendbar, als Salat, Tee, Pesto oder auch als Löwenzahnsirup. © IMAGO/H.Tschanz-Hofmann

Auch Insekten und Vögel brauchen den Löwenzahn

Dragisa Walter-Topic nennt noch einen weiteren Grund, Löwenzahn einfach auch der Wiese oder im Garten stehenzulassen. "Auch für Bienen und Vögel ist Löwenzahn eine wichtige Pflanze, wenn man also keinen supergepflegten Rasen haben möchte, sollte man den Löwenzahn einfach wachsen lassen und nicht rausreißen", so der Garten-Experten.

Für Bienen sind Löwenzahn-Pollen und -Nektar eine wichtige Nahrungsquelle zur Aufzucht der neuen Generationen. Aus 10.000 Blüten tragen sie etwa 100 Gramm Honig zusammen. Und Bienen sind nicht die einzigen Insekten, die Löwenzahn gut finden. Tschechische Forscher haben herausgefunden, dass auf Löwenzahnwiesen bis zu 200 verschiedene Insektenarten beheimatet sind.

Löwenzahn ist auch wichtig für Insekten und Vögel. © imago stock&people

An den zahlreichen Insekten erfreuen sich wiederum die Vögel, die sich von Käfern und Fliegen ernähren. Es gibt aber auch Vogelarten, die sind regelrecht abhängig von den Samen des Löwenzahns. So ernährt sich beispielsweise der Distelfink hauptsächlich von den kleinen fliegenden Samen der Pflanze.

Darum ist Löwenzahn kaum zu entfernen

Es gibt also viele gute Gründe, Löwenzahn einfach stehenzulassen. Und wer doch keinen Löwenzahn auf seinem gepflegten Rasen haben möchte, der muss laut Walter-Topic schon von Beginn an düngen, denn wenn ein Löwenzahn erst einmal Wurzeln geschlagen hat, ist er eigentlich kaum noch zu entfernen.

Das Rhizom von Löwenzahn kann bis zu drei Meter tief in die Erde gehen, daher lässt sich der Korbblüter auch so schwer dauerhaft entfernen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

"Löwenzahn hat ein Rhizom welches bis zu drei Meter tief in die Erde wachsen kann. Einfach die Pflanze rausziehen bringt daher nichts, denn der Löwenzahn kommt schnell wieder zurück", nennt Garten-Experte Walter-Topic den Grund dafür, warum man Löwenzahn kaum entfernen kann, ohne dass der Korbblüter schnell wieder nachwächst.