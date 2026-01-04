Zwölf Jahre nach Unfall: Tochter zeigt Familien-Foto an Michael Schumachers Geburtstag

Seit seinem schweren Ski-Unfall lebt Michael Schumacher abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Zu seinem 57. Geburtstag sorgt nun Tochter Gina für Gänsehaut – und berührt damit Millionen Fans weltweit.

Es sind leise, seltene Momente, die die Fans von Michael Schumacher besonders bewegen. Seit dem schweren Ski-Unfall im Jahr 2013 ist es still geworden um die Formel-1-Legende. Der siebenfache Weltmeister lebt seither fernab der Öffentlichkeit, geschützt von seiner Familie. Umso größer ist die Aufmerksamkeit, wenn sich Angehörige zu Wort melden.

Emotionaler Rückblick mit Familienfoto

Zum 57. Geburtstag des Rennsport-Idols setzt Tochter Gina Schumacher nun ein emotionales Zeichen – und rührt damit die Fans auf der ganzen Welt.

Auf Instagram teilt die 28-Jährige ein altes Familienfoto, das Michael Schumacher gemeinsam mit Ehefrau Corinna sowie den Kindern Gina und Mick zeigt. Die Aufnahme stammt aus der Kindheit der Geschwister und war bereits in der 2021 erschienenen Netflix-Dokumentation über den Ausnahmefahrer zu sehen.

Dazu richtet Gina bewegende Worte an ihren Vater: "Für immer der Beste. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa."

Große Anteilnahme der Fans

Unter dem Beitrag sammeln sich innerhalb kürzester Zeit unzählige Glückwünsche. Viele Fans drücken ihre Bewunderung für den ehemaligen Formel-1-Champion aus – und senden der Familie Kraft.

"Herzlichen Glückwunsch, lieber Schumi. Wir denken und reden oft von dir", schreibt ein Nutzer. Ein anderer ergänzt: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Michael und alles Liebe für deine Familie."

Michael Schumacher: Tochter Gina ist Mutter

Dass Michael Schumacher im vergangenen Jahr erstmals Großvater wurde, macht diesen Geburtstag für viele Fans besonders emotional. Öffentliche Einblicke bleiben rar – umso mehr Bedeutung haben die wenigen Worte und Bilder, die seine Familie teilt.

Ginas Beitrag zeigt einmal mehr, wie tief die Verbundenheit innerhalb der Familie ist – und wie groß die Anteilnahme der Menschen bleibt, die Michael Schumacher bis heute nicht vergessen haben.