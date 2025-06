Zwischen Studio und Streetstyle: Die schönsten Trends zum Weltyogatag

Am 21. Juni wird der Weltyogatag gefeiert. Passenderweise ist Athleisure-Wear nicht mehr aus dem Mode-Alltag wegzudenken. Das sind die aktuellen Trends, die nicht nur auf der Matte im Studio, sondern auch unterwegs eine gute Figur machen.

It-Girls wie Kendall Jenner, Emily Ratajkowski und Bella Hadid haben den Athleisure-Wear-Trend bereits fest in ihren Alltag integriert.

Am 21. Juni ist Internationaler Yoga-Tag - ein weltweiter Anlass, der Körper, Geist und Seele in Einklang bringen soll. Doch 2025 steht nicht nur das Praktizieren von Asanas im Fokus: Auch die Mode rund um Yoga und Athleisure erlebt einen stilvollen Aufschwung. Denn die neue Generation von Activewear ist längst nicht mehr nur für die Matte gedacht - sie ist Ausdruck eines modernen, bewussten Lebensstils. Hier kommen die angesagtesten Trends, die auch im Alltag eine gute Figur machen.

Yogawear 2025: Zwischen Studio und Streetstyle

Die Yogamode 2025 ist eine gelungene Verbindung aus sportlicher Funktionalität und urbanem Chic. Besonders angesagt sind feminine Wickeloberteile und eng anliegende Longsleeves, die sich perfekt für den Lagenlook eignen. Wer es auffälliger mag, greift zu One-Piece-Jumpsuits oder Rip-Tanks in Weiß oder knalligeren Farben wie Gelb, Rosa oder Matchagrün.

Auch am Bein bekommt die typische Yoga-Silhouette ein Fashion-Update: Leggings mit leichtem Schlag und 90ies-inspirierte Capri-Pants feiern ihr Comeback in der Athleisure Wear und setzen neue modische Akzente im Studio und darüber hinaus. Wer es noch bequemer mag: Trackpants mit sportlichen Details und gemütlichem Schnitt runden die Auswahl an stylischen Yogaklamotten ab.

Yoga-, Pilates- und Athleisure-Wear: Diese Farben sind im Trend

Farblich dominiert 2025 eine harmonische Mischung: Zarte Pastelltöne sorgen für Ruhe und Leichtigkeit, Natur- und Erdtöne spiegeln den Wunsch nach Ausgeglichenheit wider. Wer modisch ein Zeichen setzen möchte, greift zu auffälligen Vibrant-Prints - wie dem altbewährten Leo-Muster oder floralen Motiven.

Athleisure Wear: Wenn Mode auf Mindfulness trifft

Athleisure ist längst mehr als ein Modetrend - es ist Ausdruck eines bewussten Lifestyles. Die Mode 2025 feiert das Prinzip "Comfort meets Fashion". Leggings, Yoga Pants und Biker Shorts werden mühelos in den Alltag integriert, Oversized Hoodies treffen auf stylishe Sneaker, und monochrome Matching Sets bringen Ruhe in den hektischen Modealltag. Wer Yoga-Mode und Athleisure Wear abseits des Studios in die Garderobe integriert, setzt ein Statement, das kommuniziert: "Ich nehme mir Zeit für mich."

Styling-Tipps für den perfekten Yoga- und Pilates-Look

Wer Athleisure Pieces geschickt kombiniert, hebt den sportlichen Look auf ein neues Level: Nach dem "Mix & Match"-Prinzip können unterschiedliche Materialien und Silhouetten miteinander kombiniert werden. Ein lässiger Oversized-Sweater in Kombination mit einer eng anliegenden Leggings sorgt für spannende Kontraste.

Für den perfekten Athleisure-Look, wie ihn auch It-Girls wie Bella Hadid (28), Kendall Jenner (29) oder Emily Ratajkowski (34) lieben, lohnt es sich mit Accessoires zu experimentieren. Baseball Caps, Sonnenbrillen oder schlichte Goldketten verleihen jedem Sporty-Outfit eine coole Note. Dazu setzt man am besten leuchtende Farbakzente. Neutrale Töne wie Beige, Creme oder Taupe bilden die Basis, während knallige Accessoires - etwa ein auffälliger Sport-BH oder bunte Sneaker - für einen Eyecatcher-Effekt sorgen.