Zweites Trump-Impeachment: "Er wollte ja Geschichte schreiben"

Ein erneutes Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump wurde beschlossen. Das sagen die Hollywoodstars zum zweiten Impeachment.

Das gab es noch nie: Donald Trump (74) ist der erste Präsident in der Geschichte der USA, gegen den es ein zweites Impeachment-Verfahren gibt. Auch zehn Mitglieder der republikanischen Partei von Trump votierten im US-Repräsentantenhaus für die Eröffnung des Verfahrens. Der Vorwurf: "Anstiftung zum Aufruhr" aufgrund seiner Rede unmittelbar vor der Erstürmung des Kapitols durch einen gewaltbereiten Mob seiner Anhänger. Fünf Menschen kamen ums Leben.

In den sozialen Medien reagierten prominente US-Amerikaner auf das erneute Amtsenthebungsverfahren. "Ich wusste nicht einmal, dass man zweimal angeklagt werden kann", zum zweiten Impeachment gegen Trump. "Ich dachte, es wäre wie sterben." über das Verfahren: "Das sieht gut aus ..."

"Wirklich historisch!"

"An die zehn Republikaner, die das Land vor die Partei gestellt haben, danke", (39, "Die Eiskönigin II"). "An die anderen: Ihr seid das Problem, nicht die Lösung." "Star Trek"-Star George Takei (83) dagegen stellt sich vor, wie Donald Trump "wütend im Oval Office" sitzt und "immer wieder nach seinem iPhone greift, um seine Gefühle zu twittern, womp womp". Twitter hat das Konto von Donald Trump dauerhaft gesperrt, "aufgrund des Risikos einer weiteren Anstiftung zur Gewalt".

-Star , Trumps Vermächtnis werde sein, dass er in Sachen Impeachment einen "wirklich guten Job" gemacht habe: "Besser als jeder andere Präsident." : "Wenn ein Impeachment nicht ausreicht. Verdammt seine neuen Verbrechen - klagt ihn zweimal an!" : "Donald Trump wollte schon immer Geschichte schreiben und heute hat er es getan! Er ist der EINZIGE Präsident in der Geschichte unserer Nation, der zweimal angeklagt wurde! Wirklich historisch!"

