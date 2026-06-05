Gerade erst ging die 19. Staffel von "Let's Dance" mit einem spektakulären Finale zu Ende. Das beliebte Format existiert bereits seit 2006 und lockt noch immer ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Ein Promi, der sich einst bis auf den zweiten Platz tanzen konnte, schaltet allerdings nicht mehr ein – und verrät in der AZ auch die Hintergründe.

Blickt man heute ins "Let's Dance"-Archiv wird deutlich, wie sehr sich das Format im Laufe der Jahre gewandelt hat. In 19 Staffeln kam es zu diversen Umbesetzungen am Jurypult und in der Moderation. Eine der wenigen Konstanten ist Chefjuror Joachim Llambi (61), der seit Staffel 1 die Punktekellen zückt. 2006 bewertete er auch die Leistungen von Wolke Hegenbarth (46), die sich einen beeindruckenden zweiten Platz ertanzte. Jetzt erinnert sich die Schauspielerin in der AZ an das besondere Kapitel zurück.

Wolke Hegenbarth bei "Let's Dance": "Beste Zeit meines Lebens"

Vor 20 Jahren lieferten sich Wolke Hegenbarth und Wayne Carpendale (49) ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen in der ersten Staffel von "Let's Dance". Der Sieg ging damals zwar knapp an Carpendale, doch bleibt das Tanztalent von Hegenbarth bis heute unvergessen. Immerhin durfte sie 2007 sogar für Deutschland beim "Eurovision Dance Contest" an den Start gehen.

Im Gespräch mit der AZ verrät sie nun, dass sie "Let's Dance" heute nicht mehr verfolgt: "Ich muss sagen, das ist ein bisschen wie die eigenen Filme anzuschauen. Das macht nicht annähernd so viel Spaß, wie sie zu drehen. Und so ist es auch bei 'Let's Dance'. Ich hatte damals einfach so eine tolle Zeit. Vielleicht war das karrieremäßig sogar die beste Zeit meines Lebens – 2006 in dieser ersten Staffel."

Im "Let's Dance"-Finale 2006 standen sich Wolke Hegenbarth (mit Tanzpartner Oliver Seefeldt) und Wayne Carpendale (mit Isabel Edvardsson) gegenüber. © dpa/Jörg Carstensen

"Wenn ich die Sendung heute schaue, habe ich natürlich nicht mehr dieses Gefühl von damals: diese besondere Atmosphäre, die Liveshows und alles, was dazugehört hat. Deshalb hat die Sendung für mich persönlich heute natürlich nicht mehr dieselbe Bedeutung", erklärt Wolke Hegenbarth weiter. Doch die Schauspielerin stellt klar, nichts als positive Gefühle für das Format zu hegen: "Ich habe damals einfach ein echtes Highlight erlebt, und so etwas noch einmal auf dieselbe Weise aufleben zu lassen, ist natürlich schwer."

Wolke Hegenbarth über Ehemann Oliver: "Tanzt gerne"

Im Gespräch mit der AZ verrät die Schauspielerin auch, ihre Leidenschaft für das Tanzen bis heute nicht verloren zu haben. Sie müsse jedoch Prioritäten setzen: "Ich tanze extrem gerne, aber seit ich ein Kind habe, viel zu wenig. Das liegt allerdings auch an mir. Wenn ich die Wahl habe, entscheide ich mich meistens lieber für Schlaf. Und viel mehr Möglichkeiten bleiben im Alltag oft gar nicht. Aber wenn die Musik stimmt, dann gehe ich nach wie vor auf die Tanzfläche – und zwar mit ganz viel Freude."

Oliver Vaid ist der Ehemann von Wolke Hegenbarth. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn (6). © imago/hmb-media

Und wie steht es um das Tanztalent von Ehemann Oliver Vaid? "Natürlich [kann er tanzen]", erklärt Hegenbarth stolz. "Aber nicht Standardtanz. Also: ja und nein. Er tanzt gerne, aber auf gar keinen Fall irgendetwas aus der Tanzschule. Das ist tatsächlich eine der ganz, ganz wenigen Sachen, die er nicht kann", so die Schauspielerin schmunzelnd.