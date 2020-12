Zweimal abgeblasen: Jennifer Lopez hat es nicht eilig mit der Hochzeit

Seit März 2019 ist Jennifer Lopez verlobt. Die Sängerin hat nun erklärt, dass sie keine Corona-Hochzeit feiern möchte.

Aus der Hochzeit von Jennifer Lopez (51, ) und Alex Rodriguez (45) wird vorerst nichts. Das hat die Sängerin und Schauspielerin nun im Gespräch mit Schauspielkollege und Moderator Mario Lopez (47) .

Die 51-Jährige erklärte, dass das Paar, das seit März 2019 verlobt ist, seine Hochzeit wegen der Pandemie schon zweimal abblasen musste. Während der anhaltenden Corona-Krise wollen Lopez und Rodriguez nicht feiern, wie sie erzählt. "Lasst uns das Ganze einfach aussitzen", habe sich das Paar geeinigt. Es gebe ja "keinen Grund zur Eile". Es sei "alles in Ordnung. Und es wird passieren, wenn die Zeit reif dafür ist."

Andere Dinge sind wichtiger

Das Leben drehe sich gerade einfach um andere Dinge - und nicht um eine große Hochzeit. Es gehe derzeit etwa einfach darum, Zeit miteinander zu verbringen und "dankbar für all das zu sein, was wir haben - unsere Gesundheit, unsere Familie und die Möglichkeit zu haben, all diese großartigen kreativen Dinge machen zu können, die wir tun".

Baseball-Profi Rodriguez und Lopez sind seit 2017 ein Paar. Die Sängerin brachte zwei Kinder mit in die Beziehung, die aus einer vorangegangenen Ehe mit ihrem Kollegen Marc Anthony (52) stammen - die kleine Emme und ihr Zwillingsbrüderchen Maximilian, die im Februar 2008 zur Welt kamen. Rodriguez hat mit seiner Exfrau Cynthia Scurtis die Töchter Ella Alexander (geb. 2008) und Natasha Alexander (16).