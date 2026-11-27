Im Fall der Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen gibt es gleich zwei neue Entwicklungen. Ein Gericht auf den Balearen hat über die Zuständigkeit entschieden. Zudem weitet die Staatsanwaltschaft Potsdam ihre Ermittlungen aus.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen Christian Ulmen (51) nun auch wegen Nachstellung. Das teilte eine Sprecherin der Behörde . Der Vorwurf stehe im Zusammenhang mit der digitalen Gewalt, die Collien Fernandes (45) ihrem Ex-Mann vorwirft. Ulmen weist die Anschuldigungen zurück, für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Bereits seit mehreren Monaten ermittelt die Potsdamer Behörde gegen den Schauspieler wegen des Verdachts der Körperverletzung. Ausgeweitet wurden die Ermittlungen laut der Sprecherin, nachdem die Vernehmung von Fernandes am Donnerstag abgeschlossen worden sei.

Kein Wechsel nach Deutschland

Auch auf Mallorca ist eine wichtige Entscheidung gefallen. Ein Berufungsgericht auf den Balearen, die Audiencia Provincial de Illes Balears, beschloss bereits am Dienstag, dass die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Taten auf spanischem Hoheitsgebiet in Spanien weitergeführt werden. Das gab die Hamburger Kanzlei Lichte, die Fernandes vertritt, am Freitag bekannt. Rechtsmittel gegen den Beschluss seien nicht möglich. Eine Übergabe an die deutschen Behörden erfolge somit nicht. Das frühere Paar hatte seit 2023 auf der Insel gelebt.

Fernandes hatte im Dezember 2025 auf der Insel Anzeige gegen Ulmen erstattet. Darin geht es unter anderem um digitale sexualisierte Gewalt. Außerdem wirft sie ihm die Anmaßung ihres Personenstandes, wiederholte Körperverletzung, Geheimnisverrat, öffentliche Beleidigung und schwere Bedrohung vor. Öffentlich gemacht hatte die Moderatorin die Vorwürfe im März.

Teilerfolg gegen den "Spiegel"

Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg untersagte dem "Spiegel", den Eindruck zu erwecken, Ulmen habe mutmaßliche Deepfake-Videos seiner Ex-Frau hergestellt oder verbreitet. Nach Ansicht der Richter fehle dafür ein ausreichender Mindestbestand an Beweistatsachen. Auch bestimmte Zitate aus einer E-Mail Ulmens an seinen Anwalt darf das Magazin nicht weiter veröffentlichen. Andere Teile der Berichterstattung über die Vorwürfe bleiben zulässig.