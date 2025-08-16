Zwei Jahre nach seiner Ehefrau: Drake Bell reicht Scheidung ein

2022 trennten sich Drake Bell und seine Ehefrau Janet, 2023 reichte sie die Scheidung ein - im Verfahren kam es allerdings zum Stillstand. Jetzt zog der "Drake & Josh"-Star nach und beantragte ebenfalls die Scheidung.

Drake Bell hat die Scheidung von seiner Ehefrau eingereicht - zwei Jahre nach ihr und drei Jahre nach der Trennung.

Mehr als zwei Jahre nachdem seine Ehefrau Janet Bell in Los Angeles die Scheidung eingereicht hat, zieht nun auch Ex-Kinderstar Drake Bell (39) nach. hat der "Drake & Josh"-Darsteller am Donnerstag offiziell in Seminole County, Florida, die Scheidung beantragt.

Demnach geht aus Online-Gerichtsunterlagen hervor, dass Bell die Petition selbst eingereicht hat. Nähere Details dazu sind bislang noch nicht bekannt. Damit kommt neue Bewegung in ein Verfahren, das bisher ins Stocken geraten war.

Denn im Fall von Janet Bells ursprünglichem Antrag gab es lange kaum Fortschritte. Erst im Dezember 2024 ordnete ein Gericht an, dass sich beide Parteien zu einem Gespräch treffen sollten, um das Verfahren zu beschleunigen. Was hierbei herauskam, ist unklar.

Mit dem parallelen Antrag von Drake Bell könnte sich das ohnehin schon komplexe Scheidungsverfahren aber auch weiter verkomplizieren. Ob die beiden Anträge zusammengeführt oder getrennt verhandelt werden, bleibt abzuwarten.

Paar hat einen gemeinsamen Sohn

Anders als in Deutschland, wo in der Regel ein einziger Scheidungsantrag reicht, ist das Familienrecht in den USA von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Sowohl Janet als auch Drake haben die Möglichkeit, eigenständig einen Antrag in dem Bundesstaat einzureichen, in dem sie leben oder sich länger aufhalten. Das erklärt auch, warum Janet ihr Verfahren in Kalifornien begann, während Drake nun in Florida nachzieht. Solche parallelen Verfahren sind in den USA nicht ungewöhnlich und können für zusätzliche Verzögerungen sorgen, da zunächst geklärt werden muss, welches Gericht zuständig ist.

Drake und Janet Bell gaben sich 2018 nach fünf Jahren Beziehung das Jawort. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Das Paar trennte sich bereits im September 2022, im April 2023 reichte dann Janet Bell die Scheidung ein.

Immer wieder negative Schlagzeilen

Drake Bell, der durch die Nickelodeon-Serie "Drake & Josh" Mitte der 2000er international berühmt wurde, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt: Finanzielle Probleme führten ihn bereits 2014 in die Privatinsolvenz, hinzu kamen mehrere Festnahmen wegen Alkohol am Steuer.

2021 wurde er in den USA zudem wegen "versuchter Gefährdung von Kindern" und "Verbreitung schädlicher Inhalte an Minderjährige" schuldig gesprochen, nachdem er einer damals 15-Jährigen unangemessene Nachrichten geschickt hatte - das Urteil lautete auf zwei Jahre Bewährung und Sozialstunden.

2023 wurde Bell zeitweise als vermisst gemeldet, tauchte aber wenig später wohlbehalten wieder auf, was seine psychische Verfassung ins öffentliche Interesse rückte. Parallel sprach er in einer viel beachteten Doku über Missbrauchserfahrungen in seiner Jugend bei Nickelodeon, die ihn bis heute prägen. Einen Teil seines Neustarts versucht Bell inzwischen in Mexiko, wo er seit Jahren eine große Fangemeinde hat und künstlerisch aktiver ist als in den USA.