Zur Hochzeit: Jeff Bezos schenkt Lauren Sánchez extrem teure Halskette

Jeff Bezos greift tief in die Tasche: Der Amazon-Gründer soll Lauren Sánchez eine Diamantkette im Wert von bis zu fünf Millionen US-Dollar überreicht haben. Den Schmuck soll seine Partnerin auf ihrer Hochzeit tragen.

Für Lauren Sánchez (55) ist Jeff Bezos (61) kein Preis zu hoch: Der Amazon-Milliardär soll Sánchez mit einer Diamantkette im Wert von drei bis fünf Millionen US-Dollar (rund 2,6 bis 4,3 Millionen Euro) überrascht haben. Wie eine Quelle dem verriet, ziere ein großer Stein die Mitte der Halskette. Zusätzlich soll Bezos dazu passende Ohrringe gekauft haben. Von dem teuren Geschenk sei Sánchez "begeistert", erklärte der Insider.

Zudem werde spekuliert, dass Sánchez den teuren Schmuck bei der Hochzeitsfeier am Wochenende tragen wird. Und mehr noch: "Es heißt, Lauren werde während der Feierlichkeiten eine lange Liste kostbarer Juwelen tragen, deren Wert leicht 20 oder sogar 30 Millionen Dollar und mehr erreichen könnte", ergänzte die Quelle. Schon am Verlobungsring sparte Bezos nicht: Auch er soll Medienberichten zufolge bis zu fünf Millionen US-Dollar gekostet haben.

So teuer soll die Hochzeit sein

Die Hochzeit soll Bezos natürlich ebenfalls einige Millionen kosten - Medien sprechen von bis zu 50 Millionen US-Dollar. 200 Gäste sind zu dem Spektakel geladen, die in den teuersten Hotels der Stadt übernachten. Zudem sollen etwa 30 Wassertaxis für die Hochzeitswoche reserviert worden sein, ebenso wie zahlreiche Gondeln.

Am Mittwoch kamen Bezos und Sánchez in Venedig an. Ein Wassertaxi brachte sie vor das Luxushotel Aman Venice, wie Fotos zeigten. Einen Tag später feierten Bezos und Sánchez mit prominenten Gästen wie Tom Brady (47), Orlando Bloom (48) und einem Teil der Kardashian-Jenner-Familie eine Willkommensparty. Die große Feier soll Berichten zufolge am Samstagabend im Arsenal-Viertel Venedigs stattfinden. Als Schauplatz der Trauung soll die Klosterinsel San Giorgio Maggiore dienen.