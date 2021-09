Zum Geburtstag: Vin Diesel erinnert sich an Paul Walker

Am 12. September hätte Paul Walker seinen 48. Geburtstag gefeiert. Etwas verspätet gratulierte sein langjähriger Freund Vin Diesel auf Instagram.

Vin Diesel erinnert sich an seinen verstorbenen Freund Paul Walker.

Der vor fast acht Jahren tödlich verunglückte US-Schauspieler Paul Walker (1973-2013) hätte am 12. September seinen 48. Geburtstag gefeiert. auch sein langjähriger Freund Vin Diesel (54). Offenbar konnte er sich nicht früher melden.

"Ich habe dir so viel zu erzählen..."

Zu einem Bild der beiden "Fast & Furious"-Stars schrieb Diesel: "Ich habe dir so viel zu erzählen..." Normalerweise würde er Walker nun sagen, dass sein Freund ihm bestimmt nicht glauben würde, wie er dessen Geburtstag verbracht habe, da aber alles gut ausgegangen sei, "weiß ich, dass du im Geiste bei mir warst. Vermisse dich. Immer." Was genau passiert ist, ist unklar. Am Sonntag postete Diesel , wo er das Formel-1-Rennen besuchte.

Auch Paul Walkers Tochter Meadow (22) hatte zuvor . "Alles Gute zum Geburtstag, Papi. Ich liebe dich", schrieb sie zu einem Bild aus ihren Kindertagen, auf dem sie neben dem Schauspieler in die Kamera strahlt. Im Juni hatte Diesel angedeutet, dass Meadow wohl im nächsten "Fast & Furious"-Film zu sehen sein wird.

