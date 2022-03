Zum Geburtstag: Halle Berry widmet Van Hunt süße Liebeserklärung

Halle Berry widmet ihrem "Ein und Alles", dem Musiker Van Hunt, liebevolle Worte auf Instagram. Der Sänger feiert am Internationalen Frauentag seinen 52. Geburtstag.

Halle Berry (55) mit liebevollen Worten an ihren Partner Van Hunt. Der Musiker feiert am 8. März und damit am Internationalen Frauentag seinen 52. Geburtstag. Zu einem Foto, auf dem Berry lediglich ein schwarzes T-Shirt mit dem Namen ihres Liebsten und eine beige Mütze trägt, schreibt sie: "An mein Ein und Alles! Alles Gute zum Geburtstag, Van."

Es sei kein Wunder, dass der Sänger am Internationalen Frauentag Geburtstag habe. "Ich kenne niemanden, der mehr an Frauen glaub, sie unterstützt und ermutigt, als Du. Möge Dir dieses Jahr all die Liebe und Freude, die Du gibst, zurückgeben. Ich liebe dich!" Hunt kommentierte den Beitrag mit einem weinenden und einem Herz-Emoji.

Seit 2020 ein Liebespaar

Halle Berry und Van Hunt haben im September 2020 bei Instagram ihre Beziehung bestätigt. Zuvor war sie mit dem Ex-Baseballspieler David Justice (55), R&B-Sänger Eric Benét (55) und Schauspieler Olivier Martinez (56) verheiratet.