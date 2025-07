Zum Geburtstag: Das war die letzte Karte von David Bowie an Iman

Iman und den 2016 verstorbenen David Bowie verband eine große Liebe. Zu ihrem Ehrentag zeigt sie die letzte Geburtstagskarte, die sie vor zehn Jahren von ihm bekommen hat.

Iman und David Bowie im Jahr 2007 in New York.

Vor mehr als neun Jahren hat Iman Abdulmajid (70) ihre große Liebe David Bowie (1947-2016) verloren. Das Model, das einfach nur als Iman bekannt ist, hat zu seinem 70. Geburtstag am 25. Juli eine ganz besondere Erinnerung geteilt. ihren Followerinnen und Followern die letzte Geburtstagskarte, die sie vor zehn Jahren von Bowie bekommen hat.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Meine letzte Geburtstagskarte von David"

In der Karte schrieb Bowie seiner Ehefrau, wie viel sie ihm bedeutet hat. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Darling", steht darin. "60 Jahre. Es war ein Privileg, mehr als ein Drittel davon mit dir geteilt zu haben. Ich liebe dich!" Unterzeichnet hatte er die Karte damals mit seinem Namen David und mit dem Wort "hubby", einer gebräuchlichen, liebevollen Bezeichnung für "Ehemann". Zudem setzte er "xxx", was in einem solchen Zusammenhang für gewöhnlich für drei Küsse steht.

Fans und Freunde zeigen sich in den Kommentaren angetan von dem bittersüßen Beitrag. Herzliche Glückwünsche sendet etwa auch Model-Kollegin Christy Turlington (56) der "Queen". Iman schreibt zu dem Bild: "Meine letzte Geburtstagskarte von David. 25. Juli 2015." Zudem setzt sie das Hashtag #BowieForever ("Bowie für immer").

Die britische Musiklegende und das Model hatten im Jahr 1992 geheiratet. Bis zu seinem Tod waren sie ein Paar. In einem erklärte Iman 2021, dass sie nie mehr heiraten wolle. Er sei ihre "wahre Liebe" gewesen. "Es war eine wirklich alltägliche Ehe", erzählte sie. Ihr Mann sei "ein sehr lustiger, herzlicher Gentleman" gewesen.