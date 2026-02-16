Zum Abschied grüßt Alfons Schuhbeck: Hullis feiert Promi-Ausstand

Nach über drei Monaten werden die Pforten von Hullis in München wieder geschlossen. Die Dinner-Show hat Ausstand gefeiert – Promi-Gäste inklusive. Warum Roberto Blanco dafür sogar extra aus Mallorca anreiste und Hugo Bachmaier sogar in einen Boxkampf verwickelt wurde...

Ein letztes Mal öffnete Hullis am Samstagabend (14. Februar) seine Türen für diese Saison – ab sofort geht die Dinnershow in eine lange Pause. Was war am finalen Abschluss am Valentinstag geboten, welche VIPs schauten zum Abschied nochmal vorbei?

Boxkampf bei Hullis: Hugo Bachmaier lässt die Fäuste sprechen

Auch am letzten Abend war das gigantische Spiegelzelt von Richard Matthes, Eigentümer und Geschäftsführer von Bavaria Zelte, gut gefüllt. Die 450 geladenen Gäste, darunter VIPs wie Giulia Siegel, PR-Lady Simone Petrov und Sänger Patrick Lindner, ließen sich das 4-Gänge-Menü schmecken. Mit spektakulärer Artistik, Comedy und Musikeinlagen war für gute Unterhaltung ebenfalls gesorgt.

Hugo Bachmaier wurde überraschenderweise ebenfalls Teil des Programms. Der ehemalige Szenewirt begeisterte das Publikum mit einem inszenierten Boxkampf mitten in der Dinnershow. In einem Mini-Boxring trat er mit überdimensionialen Handschuhen gegen Hullis-Comedian Camillo an – und strahlte am Ende als glücklicher Gewinner.

Alfons Schuhbeck meldet sich mit Videobotschaft

Wie zur Eröffnung zeigte sich auch Alfons Schuhbeck am Samstagabend der Öffentlichkeit – aber nur via Videobotschaft. Der Starkoch konnte aufgrund seiner schweren Krebserkrankung nicht persönlich an dem Event teilnehmen, richtete den VIPs und Gästen aber seine besten Grüße aus.

Cornelia Corba genoss den Abend in Begleitung ihrer Mutter in vollen Zügen. Die Schauspielerin und Entertainerin erschien als Marilyn-Monroe-Double stilecht im glitzernden Paillettenkleid und mit blonder Perücke. Ihr Glamour-Look hatte einen besonderen Grund, denn bald steht sie für eine Konzert-Show als die legendäre Filmdiva auf der Bühne.

"Das Besondere an Hullis ist die fantasiegeladene, kreative Atmosphäre, eine Wohltat für Seele und Leib mit einem Kreis von Künstlern aus aller Welt, die beeindrucken am Trapez und im Balancieren", sagt sie der AZ gut gelaunt. "Ein exzellentes Programm, das gekrönt wird von vorragenden kulinarischen Spezialitäten, die auch auf individuelle Bedürfnisse (vegan) eingehen. Alles ist perfekt organisiert", schwärmt sie über den letzten Abend.

Überraschungsauftritt: Roberto Blanco ist extra von Mallorca nach München gereist

Für eine große Überraschung war ebenfalls gesorgt: Roberto Blanco war für den letzten Hullis-Abend extra aus Mallorca nach München eingeflogen. Was dieses Event für ihn so besonders macht, hat er der AZ verraten: "Alles gefällt mir, besonders der tolle Service, wunderbare Menschen, das Ambiente, das ist einmalig und mit Herz." Der Sänger ließ es sich nicht nehmen, für die Gäste am Ende seinen Hit "Ein bisschen Spaß muss sein" zu performen. München hat einen ganz besonderen Platz im Herzen des 88-Jährigen – immerhin hat er lange hier gelebt. "München ist eine internationale Stadt und eine Weltstadt für mich."

Mit dem Abschied am Samstagabend hat Hullis seine Pforten aber nicht für immer geschlossen. Nach der erfolgreichen Derniere begrüßen Koch Mario Gamba, Zelt-Tykoon Richard Matthes und künstlerischer Leiter Sven Pawlitschko ihre Gäste ab dem 29. Oktober in der neuen Saison.

Welche Promis den letzten Hullis-Abend im Spiegelzelt feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.