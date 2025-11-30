Zukunft beim "Frühstücksfernsehen"?: Jetzt steht fest, wie es für Daniel Boschmann weitergeht

Wie geht es mit Daniel Boschmann beim beliebten " Sat.1 Frühstücksfernsehen" weiter? Das haben Moderator und Sender jetzt verraten.

Seit 2016 gehört Daniel Boschmann (45) zum Team des "Sat.1-Frühstücksfernsehens" - und das wird auch so bleiben. Denn Sat.1 und Joyn haben den Exklusivvertrag mit dem Moderator "um mehrere Jahre" verlängert, wie es in einer Pressemitteilung am Sonntag hieß. Neben dem "Frühstücksfernsehen" moderiert Boschmann seit 2023 auch "Die besten Comedians Deutschlands".

"Bestens eingerichtet"

Erst im August wurde bekannt, dass Matthias Killing (46) seinen Exklusivvertrag bei dem Sender um zwei Jahre verlängert hat. Nun steht fest, dass auch sein "Frühstücksfernsehen"-Kollege an Bord bleibt. Boschmann wird dazu mit den Worten zitiert: "Wie schön, dass mein Klingelschild weiter am selben Haus hängen wird – ich habe mich im 'Bällchensender' bestens eingerichtet." Das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" sei nicht nur ein Job, sondern "eine Berufung". Denn der Moderator findet: "Menschen mit Fröhlichkeit in den Tag zu begleiten, ohne dabei zu vergessen, das Ernste einzuordnen, ist eine Herausforderung, die ich mit größter Freude jeden Morgen annehme." Im nächsten Jahr kann er in der Sendung sein zehnjähriges Jubiläum feiern.

Senderchef Marc Rasmus lobt, dass "Boschi" alles vereine, "was unsere Zuschauer schätzen: Empathie, Verlässlichkeit, Kompetenz, die Fähigkeit, in jedem Moment - selbst in den frühesten Morgenstunden - authentisch zu sein, und natürlich Humor". Er freue sich sehr, "unsere gemeinsame Reise" fortzusetzen.

Zwei neue Folgen "Die besten Comedians Deutschlands" im Programm

Bereits ab 1. Dezember ist Daniel Boschmann wieder live im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Einsatz (montags bis freitags ab 5:30 Uhr). Zudem sind zwei neue Folgen von "Die besten Comedians Deutschlands" angekündigt: Am Montag, 29. Dezember, wird er demnach zusammen mit Till Reiners, Chris Tall und Ilka Bessin auf das ablaufende Jahr zurückblicken. Am Freitag, 2. Januar 2026, startet er dann gemeinsam mit Mario Barth, Sascha Grammel und Mirja Boes humorvoll ins neue Jahr (jeweils 20:15 Uhr, Sat.1 ).