Zünftig und sexy beim Promi-Auflauf: Ballack, Kerth, Saxx feiern das neue Wiesn-Playmate

Das Oktoberfest rückt näher und die Promis bringen sich schon in Stimmung: Wiesn-Playmate Valentina Ruckle wird im Deutschen Theater gefeiert. Mit dabei: Simone Ballack, Verena Kerth, Gitta Saxx und viele weitere bekannte Gesichter.

Nicht nur beim Anzapfen macht Valentina Ruckle eine gute Figur. Die 27-Jährige aus Utting am Ammersee ist das diesjährige Wiesn-Playmate und darf damit in diesem Jahr eine ganz besondere Rolle übernehmen. "Ich darf so mit dem 'Playboy' ein Stück weit die Wiesn vertreten", freut sie sich an der Seite von "Playboy"-Chef Florian Boitin.

"Playboy" zieht Münchner Schickeria an

Am Donnerstagabend wurde ihre Ernennung im Hofbräu im Deutschen Theater gebührend gefeiert. Gemeinsam mit Angermaier Trachten stimmte sich die Münchner Prominenz schon einmal auf die bevorstehende Wiesn ein.

Rund 120 geladene Gäste feierten zünftig mit. Unter ihnen waren TV- und Reality-TV-Stars wie Simone Ballack, Samira Yavuz, Hanna Weig und Verena Kerth, Schauspielerin Tanja Lanäus, DJ und Schauspieler John Jürgens, Musikproduzent Leslie Mandoki, Musiker Beni Hafner alias Oimara, die Influencer Joshua Keller und Noah Hansen, Unternehmerin Sabine Piller sowie die Moderatoren Markus Othmer und Michael Sporer. Für einen besonderen Hingucker sorgte Gitta Saxx: Das "Playmate des Jahrhunderts" war eigens aus Mallorca angereist.

Wiesn-Playmate Valentina Ruckle © Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland

Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx ist Single und lebt auf Mallorca

Mittlerweile hat Saxx ihre Zelte in Deutschland abgebrochen und lebt auf der spanischen Insel. "Ich wohne wirklich mitten in der Altstadt. In meiner Gasse sind super viele Restaurant und Bars. Ich liebe das Lebhafte und das Gewusel", verrät die 61-Jährige der AZ. Gitta Saxx ist Single. "Den richtigen Mann habe ich noch nicht gefunden. Aber ich gebe es nicht auf", sagt die sympathische 61-Jährige lachend. Vielleicht trifft sie ihn ja heuer auf dem Oktoberfest. Bis Montag bleibt Saxx in München.

Gitta Saxx und Joshua Keller © Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland

Verena Kerth und die Oktoberfest-Liebe: "Da kommt kein Mann dazwischen!"

Ebenfalls offiziell Single und in Partystimmung ist Verena Kerth (45). Die Moderatorin hat in Sachen Wiesn ohnehin keine Aufwärmphase nötig. "Schnitzel, Bier und ein sexy Playmate – da ist doch für alle mit gutem Geschmack etwas dabei. Eigentlich braucht es für mich als Münchner Kindl keine Einstimmung auf die Wiesn, aber jetzt bin ich wirklich startklar. Natürlich werde ich auch heuer wieder täglich auf der Theresienwiese sein. Die Kerth und das Oktoberfest gehören einfach zusammen. Das ist eine ewig währende Liebe. Da kommt kein Mann dazwischen!" Als Kerth ihre Freundin Simone Ballack entdeckt, ist die Begeisterung sofort groß. "Was ist denn hier für eine heiße Latina?!", ruft sie ihr entgegen.

Verena Kerth und Pia Sophie Remmel © Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland

"Was ist denn hier für eine heiße Latina?!" Simone Ballack begeistert in München

Ballack, gut gebräunt und voller Vorfreude auf die Wiesn, war aus Italien nach München gekommen. Am Gardasee betreibt die Moderatorin ein Hotel und hat offenbar auch das sonnige Wetter ausgiebig genossen. Während des Oktoberfests zieht es Ballack zurück in ihre alte Heimat: Sie wird die Wiesn-Zeit in ihrem Haus in Berg verbringen. Auf die zahlreichen Society-Termine freut sie sich bereits. "Ich bleibe zwei Wochen bis ich die Wiesn-Grippe habe", kündigt sie mit einem Augenzwinkern an.

Simone Ballack © Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland

Durch den Abend führte Moderatorin Carolin Henseler. Für die passende bayerische Atmosphäre sorgten die Obermüller Musikanten mit zünftiger Blasmusik.

Mit Schlegel am Holzfass: Valentina Ruckle © Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland

Das musikalische Highlight des Abends lieferte Pia-Sophie Remmel. Die Schlagersängerin, die 2021 im Finale von DSDS stand und zugleich Titelstar der aktuellen "Playboy"-Oktober-Ausgabe ist, präsentierte ihren Song "Gib mir noch eine Nacht" sowie ein Medley beliebter deutscher Schlager.