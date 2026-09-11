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Zünftig und sexy beim Promi-Auflauf: Ballack, Kerth, Saxx feiern das neue Wiesn-Playmate

Das Oktoberfest rückt näher und die Promis bringen sich schon in Stimmung: Wiesn-Playmate Valentina Ruckle wird im Deutschen Theater gefeiert. Mit dabei: Simone Ballack, Verena Kerth, Gitta Saxx und viele weitere bekannte Gesichter.
Autorenprofilbild Steffen Trunk
Steffen Trunk |
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Im Hofbräu in der Schwanthalerstraße schunkelte die Münchner Schickeria...
Brauer 23 Im Hofbräu in der Schwanthalerstraße schunkelte die Münchner Schickeria...
Gitta Saxx
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Gitta Saxx
Wiesn-Playmate Valentina Ruckle mit Pia Sophie Remmel
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Wiesn-Playmate Valentina Ruckle mit Pia Sophie Remmel
Simone Ballack
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Simone Ballack
Dr. Jörg Lehmann (Hofbräu) mit Frau Ute sowie Wiesn-Playmate Valentina Ruckle mit "Playboy"-Chef Florian Boitin
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Dr. Jörg Lehmann (Hofbräu) mit Frau Ute sowie Wiesn-Playmate Valentina Ruckle mit "Playboy"-Chef Florian Boitin
John Jürgens und Noah Hansen
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 John Jürgens und Noah Hansen
Nicole Ellwanger und Sabine Piller
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Nicole Ellwanger und Sabine Piller
Leslie Mandoki und Axel Munz
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Leslie Mandoki und Axel Munz
Pia Sophie Remmel
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Pia Sophie Remmel
John Jürgens
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 John Jürgens
Leslie Mandoki, Peter Rappenglück und Axel Munz
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Leslie Mandoki, Peter Rappenglück und Axel Munz
Oimara (Beni Hafner) und Frau Kathi
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Oimara (Beni Hafner) und Frau Kathi
Verena Kerth und Pia Sophie Remmel
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Verena Kerth und Pia Sophie Remmel
Hanna Weig
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Hanna Weig
Gitta Saxx und Joshua Keller
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Gitta Saxx und Joshua Keller
Valentina Ruckle und Florian Boitin
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Valentina Ruckle und Florian Boitin
Samira Yavuz
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Samira Yavuz
Simone Ballack / Vorstellung Wiesn-Playmate 2026 im Hofbräu im Deutschen Theater in München am 10.09.2026 / Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Simone Ballack / Vorstellung Wiesn-Playmate 2026 im Hofbräu im Deutschen Theater in München am 10.09.2026 / Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke
Mit Schlegel am Holzfass: Valentina Ruckle
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Mit Schlegel am Holzfass: Valentina Ruckle
Samira Yavuz und Simone Ballack
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Samira Yavuz und Simone Ballack
Leonie Splitter, Julia Römmelt und Hanna Weig
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Leonie Splitter, Julia Römmelt und Hanna Weig
Markus Othmer
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Markus Othmer
Wiesn-Playmate Valentina Ruckle
Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland 23 Wiesn-Playmate Valentina Ruckle

Nicht nur beim Anzapfen macht Valentina Ruckle eine gute Figur. Die 27-Jährige aus Utting am Ammersee ist das diesjährige Wiesn-Playmate und darf damit in diesem Jahr eine ganz besondere Rolle übernehmen. "Ich darf so mit dem 'Playboy' ein Stück weit die Wiesn vertreten", freut sie sich an der Seite von "Playboy"-Chef Florian Boitin.

"Playboy" zieht Münchner Schickeria an

Am Donnerstagabend wurde ihre Ernennung im Hofbräu im Deutschen Theater gebührend gefeiert. Gemeinsam mit Angermaier Trachten stimmte sich die Münchner Prominenz schon einmal auf die bevorstehende Wiesn ein.

Rund 120 geladene Gäste feierten zünftig mit. Unter ihnen waren TV- und Reality-TV-Stars wie Simone Ballack, Samira Yavuz, Hanna Weig und Verena Kerth, Schauspielerin Tanja Lanäus, DJ und Schauspieler John Jürgens, Musikproduzent Leslie Mandoki, Musiker Beni Hafner alias Oimara, die Influencer Joshua Keller und Noah Hansen, Unternehmerin Sabine Piller sowie die Moderatoren Markus Othmer und Michael Sporer. Für einen besonderen Hingucker sorgte Gitta Saxx: Das "Playmate des Jahrhunderts" war eigens aus Mallorca angereist.

Wiesn-Playmate Valentina Ruckle
Wiesn-Playmate Valentina Ruckle © Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland

Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx ist Single und lebt auf Mallorca

Mittlerweile hat Saxx ihre Zelte in Deutschland abgebrochen und lebt auf der spanischen Insel. "Ich wohne wirklich mitten in der Altstadt. In meiner Gasse sind super viele Restaurant und Bars. Ich liebe das Lebhafte und das Gewusel", verrät die 61-Jährige der AZ. Gitta Saxx ist Single. "Den richtigen Mann habe ich noch nicht gefunden. Aber ich gebe es nicht auf", sagt die sympathische 61-Jährige lachend. Vielleicht trifft sie ihn ja heuer auf dem Oktoberfest. Bis Montag bleibt Saxx in München.

Gitta Saxx und Joshua Keller
Gitta Saxx und Joshua Keller © Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland

Verena Kerth und die Oktoberfest-Liebe: "Da kommt kein Mann dazwischen!"

Ebenfalls offiziell Single und in Partystimmung ist Verena Kerth (45). Die Moderatorin hat in Sachen Wiesn ohnehin keine Aufwärmphase nötig. "Schnitzel, Bier und ein sexy Playmate – da ist doch für alle mit gutem Geschmack etwas dabei. Eigentlich braucht es für mich als Münchner Kindl keine Einstimmung auf die Wiesn, aber jetzt bin ich wirklich startklar. Natürlich werde ich auch heuer wieder täglich auf der Theresienwiese sein. Die Kerth und das Oktoberfest gehören einfach zusammen. Das ist eine ewig währende Liebe. Da kommt kein Mann dazwischen!" Als Kerth ihre Freundin Simone Ballack entdeckt, ist die Begeisterung sofort groß. "Was ist denn hier für eine heiße Latina?!", ruft sie ihr entgegen.

Verena Kerth und Pia Sophie Remmel
Verena Kerth und Pia Sophie Remmel © Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland

"Was ist denn hier für eine heiße Latina?!" Simone Ballack begeistert in München

Ballack, gut gebräunt und voller Vorfreude auf die Wiesn, war aus Italien nach München gekommen. Am Gardasee betreibt die Moderatorin ein Hotel und hat offenbar auch das sonnige Wetter ausgiebig genossen. Während des Oktoberfests zieht es Ballack zurück in ihre alte Heimat: Sie wird die Wiesn-Zeit in ihrem Haus in Berg verbringen. Auf die zahlreichen Society-Termine freut sie sich bereits. "Ich bleibe zwei Wochen bis ich die Wiesn-Grippe habe", kündigt sie mit einem Augenzwinkern an.

Simone Ballack
Simone Ballack © Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland

Durch den Abend führte Moderatorin Carolin Henseler. Für die passende bayerische Atmosphäre sorgten die Obermüller Musikanten mit zünftiger Blasmusik.

Mit Schlegel am Holzfass: Valentina Ruckle
Mit Schlegel am Holzfass: Valentina Ruckle © Goran Nitschke/Sabine Brauer für Playboy Deutschland

Das musikalische Highlight des Abends lieferte Pia-Sophie Remmel. Die Schlagersängerin, die 2021 im Finale von DSDS stand und zugleich Titelstar der aktuellen "Playboy"-Oktober-Ausgabe ist, präsentierte ihren Song "Gib mir noch eine Nacht" sowie ein Medley beliebter deutscher Schlager.

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