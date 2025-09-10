Zu süßer Szene: Herzogin Meghan schickt ihrem Harry rosa Herzen

Bei den WellChild Awards stach besonders ein Moment hervor: Prinz Harry lieferte sich eine ausgelassene "Ballonschwert"-Schlacht mit einem neunjährigen Mädchen. Genau diese Szene teilte nun auch seine Ehefrau und versah sie zudem noch mit Herzen.

Prinz Harry (40) ist ohne seine Familie nach Großbritannien gereist, erhält aber aus Kalifornien virtuelle Unterstützung von seiner Ehefrau. Herzogin Meghan (44) hat einen süßen Clip von der 20. Jubiläumszeremonie der WellChild Awards geteilt und ihn mit rosa Herzen garniert.

Prinz Harry in seinem Element

In dem Video sieht man Prinz Harry, wie er spielerisch mit der neunjährigen Gwen Foster fechtet. Gwen wurde mit Spina bifida und Hydrozephalus geboren. Mit leuchtend gelben Luftballon-Schwertern liefern sich die beiden ein ausgelassenes Duell. Die Bilder von dem Spaß-Gefecht gingen um die Welt - und haben offensichtlich auch Ehefrau Meghan tief berührt.

Die Herzogin, die mit dem Prinzen zwei Kinder hat, teilte in ihrer Instagram Story das Video, das das "Hello!"-Magazin über TikTok veröffentlicht hatte. Dazu versah sie den Clip mit einem Paar rosa Herzen. "Prinz Harry ist bei den WellChild Awards in seinem Element", hatte die Zeitschrift zu dem Beitrag geschrieben.

Der 40-Jährige ist seit 2007 Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation, die schwerkranke Kinder und ihre Angehörige unterstützt. Obwohl Harry seit 2020 in Kalifornien lebt, lässt er sich die jährliche Preisverleihung in London nicht entgehen.

Ein Kranz für Großmutter Elizabeth II.

Diesmal fiel die Gala auf einen besonderen Tag: Am 8. September jährte sich der Todestag von Harrys Großmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022) zum dritten Mal. führte deshalb auch Prinz Harrys erster Weg nach seiner Ankunft in seiner Heimat zum Schloss Windsor, wo er für seine Großmutter einen Kranz niederlegte.