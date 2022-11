Zu Ehren Aarons: Nick Carter sammelt Geld für psychisch kranke Kinder

Anstatt Blumen: Fans, die den verstorbenen Aaron Carter ehren wollen, können Geld für psychisch kranke Kinder spenden. Aarons Geschwister Nick und Angel haben die Spendenaktion initiiert.

Zu Ehren seines verstorbenen Bruders Aaron: Nick Carter (42) und seine Schwester Angel (34) sammeln Geld für psychisch kranke Kinder. Anstatt Blumen, können Fans, die Aaron gedenken wollen, für die Organisation "On Our Sleeves" spenden. Aaron Carter wurde am 5. November tot in seinem Haus aufgefunden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Der ehemalige Kinderstar wurde nur 34 Jahre alt.

"Indem ihr Aaron ehrt, unterstützt ihr Nick, Angel und ihre Familie in ihrem Engagement, anderen zu helfen", ließ ein Sprecher der Familie verlautbaren. "Backstreet Boys"-Sänger Nick Carter ist schon länger Botschafter für "On Our Sleeves". Die Bewegung setzt sich vor allem für Aufklärung über psychische Erkrankungen bei Kindern ein, um einer Stigmatisierung entgegenzuwirken.

Ex-Kinderstar Aaron Carter hatte mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen

Aaron Carter, der im Alter von neun Jahren sein erstes Album veröffentlichte, sprach 2019 in einer Fernsehsendung über seinen langen Kampf mit psychischen Erkrankungen. Er erwähnte Angststörungen, Schizophrenie und eine multiple Persönlichkeitsstörung.

Im selben Jahr erwirkten sein Zwillingsschwester Angel und Bruder Nick eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Aaron soll gedroht haben, Nicks Frau und deren ungeborenes Kind zu töten.