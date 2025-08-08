Zooey Deschanel: Warum die Hochzeit auf sich warten lässt

Seit zwei Jahren ist sie verlobt und hat einen großartigen Partner an ihrer Seite, aber verheiratet ist Zooey Deschanel nicht mit ihm. Die Gründe dafür erklärt ihr Verlobter.

Vor sechs Jahren lernten sie sich kennen, vor zwei Jahren haben sie sich verlobt, aber geheiratet haben die Schauspielerin Zooey Deschanel (45) und ihr Partner Jonathan Scott (47) noch nicht. Dabei ist er doch eigentlich ziemlich perfekt, wie die unter anderem aus der Sitcom "New Girl" bekannte Deschanel im April schwärmte.

Für die Hochzeit gibt es noch keine konkreten Pläne

Der kanadische Reality-TV-Star erklärt jetzt, warum es noch nicht zur Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin gekommen ist. Demnach seien bisher Arbeit und Familie dazwischengekommen. "Wir hatten einfach so viel Spaß dabei, mit den Kindern zu reisen und diese Show zu drehen und solche Dinge", . Scott meint damit sein neues Projekt "Chasing the West".

"Also nein, wir haben noch keine konkreten Pläne gemacht, obwohl es nun schon zwei Jahre her ist, seit ich ihr einen Heiratsantrag gemacht habe", sagt er weiter. Fest stehe für beide aber: "Was auch immer wir tun, es muss für uns von Bedeutung sein, und wir möchten unsere Freunde und Familie zusammenbringen und eine schöne Zeit verbringen." Die Zeremonie soll "sehr, sehr intim" werden.

Scott sehe sich laut des Berichts als Stiefvater von Deschanels Sohn und Tochter, die aus einer vorangegangenen Ehe der Schauspielerin mit dem Filmproduzenten Jacob Pechenik stammen. Das Paar versuche jedes Jahr nach Europa zu reisen und habe kürzlich etwas Zeit in Frankreich und Italien verbracht.

Auch nach rund sechs gemeinsamen Jahren scheint Deschanel noch immer so verliebt wie zu Beginn der Beziehung zu sein. Im April gratulierte . Auf einem der von ihr geteilten Bilder gibt sie ihm ein Küsschen, auf einem anderen ist er mit den Kindern zu sehen. Sie gratuliere der Person, die jeden Tag zu einem Freudenfest mache. "Jonathan, du bist in jeder Hinsicht nahezu perfekt", schrieb sie.