Zoff wegen Luxus-Bau: Ralf Schumacher wird von Nachbarn angefeindet

Ralf Schumacher hat in Südafrika ein großes Grundstück erworben. Was der ehemalige Formel-1-Fahrer dort plant, finden die Nachbarn offenbar nicht gut.

In dieser Nachbarschaft wird Ralf Schumacher wohl nicht gerne gesehen. In Constantia, einem Vorort der südafrikanischen Metropole Kapstadt, betreibt der Ex-Rennfahrer ein luxuriöses Ferienhaus. Die "Villa Coloniale" soll zukünftig wachsen, was Anwohner auf den Plan ruft. Die wollen nämlich keinen Promi-Hotspot.

Nachbarn gegen Bauvorhaben von Ralf Schumacher: "Einfach fehl am Platz"

Ralf Schumacher hat das Nachbargrundstück seines Luxus-Ressorts gekauft. Dort sollen bis zu 13 weitere Häuser entstehen. Die Nachbarn hätten aber lieber, dass die Landschaft bleibt wie sie ist.

Das " " hat mit Anwohnern gesprochen, die sich gegen das Projekt von Ralf Schumacher aussprechen. "Das eingereichte Bauvorhaben ist dicht gedrängt und doppelstöckig, was nicht zu diesem Vorort passt und eine Entwicklung darstellt, die in dieser Gegend einfach fehl am Platz ist", erklärt Anrainer Richard Fienberg, der direkt neben dem Anwesen lebt. Eine weitere Nachbarin befürchtet, dass sich die ländliche Gegend in einen "Elitespielplatz für die Reichen aus Übersee" verwandeln könnte.

Ralf Schumacher wirft Anwohnern Schikane und Belästigung vor

Ralf Schumacher kann die Aufregung um sein Vorhaben nicht verstehen. "Ich weiß nicht, worüber sich die Nachbarn aufregen", sagt er im Gespräch mit "RND". "Ich weiß ja selber noch nicht mal, was ich baue." Trotzdem werde bereits öffentlich Stimmung gegen das Projekt gemacht und behauptet, bei dem Land handle es sich um öffentlichen Grund und einen geschützten Raum für bedrohte Tierarten. Schumacher beteuert, dass er das Grundstück legal erworben habe und vorab Gutachten erstellt worden seien. "Es wurde ein Umweltverträglichkeitsgutachten durchgeführt, bevor wir überhaupt angefangen haben."

Den Zoff mit seinen Nachbarn bezeichnet der Bruder von Michael Schumacher als "Schikane" und wirft ihnen sogar vor, seine Angestellten zu belästigen. "Das ist das Allerletzte. Dafür habe ich kein Verständnis." Der Bau des Luxus-Ressorts soll 2023 beginnen. Wie sich die Situation mit den Anwohnern bis dahin entwickelt, bleibt abzuwarten.