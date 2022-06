Zoff um Beatrice Egli: Schweizer Fanclub will sich auflösen

In ihrer Heimat Schweiz hat Schlagerstar Beatrice Egli viele Fans. Doch einige davon fühlen sich von der ehemaligen DSDS-Gewinnerin vernachlässigt und gehen deshalb einen radikalen Schritt.

Mit Titeln wie "Mein Herz", "Verboten gut" und "Ganz egal" hat sich Beatrice Egli eine beachtliche Fan-Gemeinde aufgebaut. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird sie seit ihrem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2013 gefeiert. Doch jetzt scheint das Schlagersternchen einige Bewunderer verprellt zu haben.

Vorwurf an Beatrice Egli: "Wir bekommen keine Antworten"

Der Schweizer Fanclub "Glücksgefühle" ist sauer auf Beatrice Egli und ihr Management. Auf verkünden die Verantwortlichen sogar, den Club mit über 3.000 Mitgliedern komplett auflösen zu wollen. "Der Fanclub wird zum 1. Juli 2022 geschlossen", lautet die Entscheidung. "Es gibt im Moment sehr viele Probleme in Sachen Beatrice Egli und ihrem Management."

Der Vorwurf: Beatrice Egli würde Konzerte in der Schweiz zugunsten von Auftritten in deutschen Shows, wie etwa bei Kollege Florian Silbereisen, absagen. "Wir bekommen keine Antworten und Informationen zu Fragen und daher haben wir uns entschlossen aus privaten Gründen den Fanclub für immer zu schließen", erklärt Club-Präsidentin Diana ihren Entschluss.

Fanclub von Beatrice Egli will sich auflösen

Das Management der Sängerin weist die Vorwürfe auf Nachfrage des Schweizer Magazins " " zurück. Die Auflösung des Fanclubs werde vom Team bedauert. Beatrice Egli selbst hat sich nicht dazu geäußert.

Mitglieder der Vereinigung sind traurig über den Entschluss von Präsidentin Diana. "Schade, dass es so enden muss…danke euch für euren Einsatz und für alles, was ihr gemacht habt", lautet ein Kommentar dazu. Es gibt aber auch Kritik aus den eigenen Reihen. So schreibt ein Fan: "Ich verstehe es nicht, Beatrice so im Stich zu lassen." Bislang ist die Seite des Fanclubs "Glücksgefühle" noch online. Ob sie tatsächlich zum 1. Juli geschlossen wird, bleibt abzuwarten.