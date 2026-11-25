Die letzte "Rosenheim-Cops"-Folge mit Marisa Burger hat viele Reaktionen hervorgerufen. So urteilen die Fans der ZDF-Serie über den Abschied der Figur Miriam Stockl.

Am Dienstagabend war endgültig Schluss: Die letzte "Rosenheim-Cops"-Folge mit Marisa Burger alias "Frau Stockl" flimmerte unter dem passenden Namen "Es gabat an Abschied" über die TV-Bildschirme. Doch längst nicht jeder war mit dem Abschied der Figur, die fast 25 Jahre lang fester Bestandteil der ZDF-Serie war, zufrieden. In den sozialen Medien äußerten sich zahlreiche Fans zum finalen Auftritt der Polizeisekretärin.

"Es gabat a Leich." Den berühmten Spruch, mit dem Miriam Stockl in "Die Rosenheim-Cops" zur Kultfigur wurde, sagt sie noch ein letztes Mal. Dann reist sie mit ihrem "australischen Ritter Tom" (Kai Schumann), der sie extra aus Rosenheim abholt, nach Melbourne. Ein Überraschungsfest gibt es aber natürlich noch. "Servus Stockl", brüllen ihre nun ehemaligen Kollegen vom Revier im Chor und "Frau Stockl" steigen die Tränen in die Augen, sodass sie nur noch sprachlos nicken kann. Dann ist ihre Zeit in der Serie vorbei.

"Rosenheim-Cops"-Abschied von Marisa Burger - Fans: "Viel zu kurz"

Für einige Fans war dieser Abschied allerdings offenbar nicht angemessen genug. Unter einem Beitrag zur Folge auf dem offiziellen Instagram-Account der "Rosenheim-Cops" wütet eine Userin beispielsweise: "Ich fand den Abschied ziemlich jämmerlich. Viel zu kurz." Ein weiterer Nutzer schlägt in die gleiche Kerbe: "Der Abschied war aber lahm. Kein Liedchen, keine Rede vom Herrn Achtziger ..."

"War für mich eine sehr enttäuschende Folge", "Da hatte ich mir ehrlich gesagt mehr erhofft" und "Eine so langjährige Kollegin wie Frau Stockl hätte mehr verdient als fünf Sekunden 'Abschiedsparty'!", lauten weitere Kommentare. Doch es gibt auch positive Stimmen zu der Folge.

Abschiedsfolge von "Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger: "Ich musste weinen"

"Eine sehr schöne Folge", findet ein Fan unter dem Instagram-Beitrag und eine Userin stimmt zu: "War wieder super!" Dem ein oder anderen Zuschauer ging der Abschied offenbar auch ziemlich nahe. "Ich musste weinen als der Abschied von Stockl kam", gesteht eine Nutzerin in den Kommentaren. Ein weiterer Fan lobt bereits die Nachfolgerin von Miriam Stockl: "Eine wirklich schöne Folge und Frau Lange ist super in ihrer neuen Funktion."

Sarah Thonig, die als Christin Lange seit 2015 am Empfang bei "Die Rosenheim-Cops" steht, soll den Abgang von Marisa Burger intern auffangen und rückt mit ihrer Figur nun hinter den wichtigsten Schreibtisch des Reviers. Ob sie Miriam Stockl ersetzen kann? Der Großteil der Fans zeigt sich jedenfalls vorsichtig optimistisch. In den Kommentaren heißt es: "Hoffen wir mal, dass Frau Lange eine würdige Nachfolgerin ist!"