Zieht Willi Herrens Witwe Jasmin ins Dschungelcamp?

Jasmin Herren, die Witwe des im April 2021 verstorbenen Sängers Willi Herren, könnte einem Medienbericht zufolge ins Dschungelcamp ziehen.

Für Fans von Reality-Formaten gibt es eines der Highlights des Jahres 2022 bereits in wenigen Wochen zu sehen. Am 21. Januar startet bei RTL die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Zwölf Promi-Kandidaten müssen sich dieses Mal allerdings nicht in Australien, sondern in Südafrika im Dschungelcamp beweisen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Mit dabei sein könnte in der 15. Staffel auch Jasmin Herren (43), die Witwe des im vergangenen April verstorbenen Schauspielers und Sängers Willi Herren (1975-2021). sollen Jasmin Herren und der ehemalige "DSDS"-Kandidat Cosimo Citiolo (40) als Ersatzkandidaten mitreisen. Die beiden sollen demnach einspringen, wenn ein anderer der Teilnehmer sich vorzeitig aus der Sendung verabschieden sollte. Der Sender hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Wer ist noch im Dschungel dabei?

Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43) werden wieder moderieren und auch Dr. Bob (71) darf natürlich nicht fehlen, wie RTL bestätigt hat. Er wird die Promis erneut auf die Dschungelprüfungen vorbereiten.

Drei Teilnehmer stehen bereits seit längerer Zeit fest: Modeschöpfer Harald Glööckler (56), Sänger Lucas Cordalis (54) und "Dschungelshow"-Gewinner Filip Pavlovic (27). in Erfahrung gebracht haben: Schauspielerin Tina Ruland (55), ihre Kollegin Anouschka Renzi (57), Ex-"GZSZ"-Star Eric Stehfest (32), Model Janina Youssefian (39), "Prince Charming"-Teilnehmer Manuel Flickinger, "Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat sowie "Are you the One"-Teilnehmerin Christin Okpara.