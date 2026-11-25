Sie gehört zu den beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Exklusiv mit der Abendzeitung sprach Senta Berger über den bewegenden Moment des Todes ihres Ehemanns. Auf dem roten AZ-Sofa ging es aber nicht nur um die Schattenseiten, sondern auch um all das, was sie mit Michael Verhoeven während ihrer fast sechs Jahrzehnte währenden Ehe verband.

Bei Festlichkeiten wie dem Deutschen Filmball war das Ehepaar Verhoeven-Berger gerne gemeinsam zu Gast. (Archivbild) Auf dem Roten Sofa der AZ spricht sie über die schwere Zeit seines Todes, aber auch über die Leichtigkeit der Partnerschaft mit Michael Verhoeven.

AZ: Frau Berger, im großen Kinoerfolg "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" geht es auch um Abschied und Tod. Sie mussten in dieser Zeit von Ihrem Mann, Michael Verhoeven, Abschied nehmen.

SENTA BERGER: Das ist für mich der bewegendste Film seit Langem gewesen. Er ist vorbereitet worden, als Michael noch gelebt hat und mir sehr, wenn auch in seiner sanften Art, zugeredet hat. Und dann wurde das zu einer extremen und besonderen Zeit: Ich habe meinen Mann verloren, die Kinder ihren Vater.

Ein harter Schlag für alle.

Michael war das Zentrum unserer Familie und hinterlässt eine Lücke, die nicht zu füllen ist. Und das ist auch die Lektion, die der Film anbietet. Zu sagen: "So ist es nun mal, Kinder. Der Tod ist der Abschluss unseres Lebens, und alles ist gleichzeitig: Das Kind oder die Enkel sind jung, wir alt. Und wir werden uns bald verabschieden müssen. Damit musst du leben lernen." So ist sehr viel ineinandergeflossen von dem, was wir gefühlt haben und von dem, was auch der Autor Joachim Meyerhoff gefühlt hat, als er sein Buch geschrieben hat.

Konnten Sie dann private Emotionen einfließen lassen?

Das geht leider nicht. Nein. Man darf ja tagsüber beim Dreh nicht weinen.

Senta Berger auf dem AZ-Sofa im Gespräch mit Adrian Prechtel. © Bernd Wackerbauer

Sie waren 58 Jahre lang verheiratet. Wie geht das?

Meine Schwiegermutter hat gesagt: "Tausend Paare, tausend Rezepte." Ich war zweiundzwanzig, als wir uns kennengelernt haben. Der Michael war ein fünfundzwanzigjähriger Medizinstudent in München, der sich sein Studium mit vielen kleinen Rollen finanziert hat. Ich hatte gerade den Vertrag für Januar 1964, um den ersten Film in Los Angeles zu drehen. Einen schlechteren Zeitpunkt gab es nicht. Aber auch durch die Entfernung sind wir uns näher gekommen.

Senta Berger hat ihren späteren Ehemann, den Arzt und Filmemacher Michael Verhoeven, 1963 bei einem Filmdreh lieben gelernt. (Archivbild) © picture alliance / dpa

Als Kennedy ermordet wurde, war ich gerade in Rom und habe einen italienischen Film gemacht. Er war der einzige Mensch, den ich angerufen habe. Da habe ich gespürt, das ist eine richtige G’schicht. Und er hat ja auch immer gut und so jung ausgesehen. Er war so interessant, hat mich immer so interessiert, dass wir zusammen geblieben sind. Er hat mich umworben, Briefe geschrieben. Dann hat er in Amerika als Arzt gearbeitet, damit ich da arbeiten kann.

Und wie ging es dann wieder zurück aus den USA nach Deutschland?

Irgendwann habe ich gemerkt, dass er dort nicht glücklich ist. Und so sind wir zurückgekommen. Und zwischen uns war immer viel Erotik. Aber das darf man eigentlich nicht sagen, weil es ja immer um die hohen Werte gehen soll.