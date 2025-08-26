Zehn Konzerte und neue Musik: Pur kündigen Arena-Tour und Album an

Großartige Neuigkeiten für alle Fans von Pur: Die Band um Hartmut Engler hat nicht nur eine Arena-Tour mit zehn Konzerten für 2026 angekündigt, sondern auch ein neues Album.

Aktuell stehen Pur wieder auf den Bühnen. Und auch für das kommende Jahr ist schon einiges in Vorbereitung, wie die Band auf Instagram mitteilt. Die Musiker um Sänger Hartmut Engler (63) planen neue Musik zu veröffentlichen und 2026 auf eine Arena-Tour zu gehen.

Pur sind "noch nicht zu alt für den Scheiß"

"Das Proben und die gemeinsame Zeit hier im Proberaum hat wieder gezeigt: Wir sind noch nicht zu alt für den Scheiß", sagt Engler in einem am 26. August veröffentlichten Video. Die Band freue sich "tierisch, euch mitteilen zu dürfen, dass es eine Hallen-Tour gibt, Ende 26. Und wir werden topfit mit einem neuen Album dann am Start sein für euch."

"Ihr Lieben, wie ihr wisst, steht dieses Jahr 2025 ganz im Zeichen unseres '30 Jahre Abenteuerland'-Jubiläums und wir sind [...] MITTENDRIN, dieses Jubiläum zu feiern. Und schon jetzt steht unser Tourplan für das Jahr 2026 fest", heißt es zu dem Video. "Wir werden euch und uns die Adventszeit mit insgesamt zehn Konzerten versüßen und werden bei jeder Show viele Hits und Songs aus einem brandneuen Album spielen. [...] Wir freuen uns schon riesig auf das neue Album, die Tour 2026 und auf EUCH!"

Tickets und Termine für die neue Arena-Tour

Genaue Details zu der kommenden Platte werden noch nicht verraten, dafür gibt es schon . Der Presale für Tickets beginnt demnach am 27. August um 10:00 Uhr über den Anbieter Eventim, bei den bekannten Vorverkaufsstellen geht es am 29. August um 10:00 Uhr mit dem allgemeinen Vorverkauf los.

Alle Konzerte der neuen Tour sollen kurz vor Weihnachten 2026 stattfinden. Am 2. Dezember ist in Berlin der Auftakt. Danach reist die Band nach Leipzig (4. Dezember), nach Hannover (5. Dezember) und nach Hamburg (6. Dezember). Am 9. Dezember geht es in Oldenburg weiter, am 11. Dezember dann in Dortmund. Es folgen Auftritte in Köln (13. Dezember), München (16. Dezember) und Stuttgart (18. Dezember). Das nach aktuellem Stand letzte Konzert der "Pur Arena Tour 2026" steigt am 20. Dezember in Mannheim.