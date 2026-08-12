ZDF stoppt "Bares für Rares"-Sendung: Das steckt dahinter

Zuschauer von "Bares sucht Rares XXL" aufgepasst: Das beliebte ZDF-Format wird am Mittwoch mittendrin unterbrochen. Der Sender erklärt, was dahinter steckt.

"Bares sucht Rares" kehrt mit einer XXL-Ausgabe ins TV zurück. Natürlich ist auch Horst Lichter wieder als Moderator dabei. Allerdings gibt es mitten in der Sendung eine Pause.

In der aktuellen Sondershow des Kultformats am Mittwoch (12. August, 20.15 Uhr) gibt es für die Fans nun allerdings eine ungewöhnliche Unterbrechung: Zehn Minuten lang pausiert das ZDF ab 20.15 Uhr die Ausstrahlung der aufgezeichneten Trödelshow.

Unterbrechung für "Bares sucht Rares XXL"

Der Grund dafür ist so kurios wie spektakulär: Zeitgleich zum Beginn der Sendung findet vor allem in Südwesteuropa die totale Sonnenfinsternis statt, die 3sat und das Zweite im Stream live zur Primetime in einer "Terra X"-Sonderausgabe mit Harald Lesch begleiten. Und weil es die Witterungsverhältnisse an jenem Abend voraussichtlich zulassen, schaltet sich auch das ZDF-Hauptprogramm zur Übertragung von der spanischen Insel Mallorca.

Live bei 3sat, im ZDF und im Stream

"Zum heutigen Zeitpunkt können wir sagen: Das ZDF-Hauptprogramm unterbricht am Mittwoch, 12. August 2026, 'Bares für Rares XXL' und sendet von ca. 20.25 bis 20.35 live die Sonnenfinsternis über Mallorca", teilt das Zweite auf Anfrage der Nachrichtenagentur teleschau mit. Zuvor hatte man die Übertragung im Zweiten noch von den Witterungs- und Sichtverhältnissen abhängig gemacht.

3sat zeigt die gesamte Live-Sonderausgabe von "Terra X" mit Harald Lesch ab 20.15 Uhr. Neben Live-Bildern von der Sonnenfinsternis, die zudem während des Sonnenuntergangs stattfindet, gibt es wissenschaftliche und historische Hintergründe sowie die Stimmung vor Ort zu sehen. Außerdem wird das Spektakel live aus verschiedenen Perspektiven im ZDF-Stream sowie auf YouTube übertragen.