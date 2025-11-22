Mit 79 Jahren steht Jaecki Schwarz noch immer als Schauspieler vor der Kamera. Der Star aus "Ein starkes Team" hat sich dennoch bereits mit seinem eigenen Tod auseinandergesetzt – und spricht nun offen über seine letzte Ruhe.

In seiner über 60-jährigen Karriere hat Jaecki Schwarz in 196 verschiedenen TV- und Film-Produktionen mitgespielt. Ein Aufhören kommt für ihn noch lange nicht infrage. Dennoch denkt er mit seinen 79 Jahren über den Tod nach – und hat bereits vorgesorgt.

ZDF-Krimi-Star Jaecki Schwarz spricht über seinen Tod: "Finanziell ist alles geregelt"

Seit 1994 ist Jaecki Schwarz in der beliebten ZDF-Krimireihe "Ein starkes Team" als ehemaliger DDR-Volkspolizist "Sputnik" zu sehen. Er darf bis zu seinem Lebensende mitspielen. "Rollen von zwei, drei Drehtagen sind noch drin, aber große Sachen kommen nicht mehr infrage", sagte er über seine Arbeit im hohen Alter zum "Südkurier". Und auch für die Zeit nach seiner Karriere hat sich der Schauspieler Gedanken gemacht.

"Meine Beerdigung habe ich bereits vorbereitet", sagt Jaecki Schwarz jetzt im Gespräch mit der Zeitschrift "Viel Spaß". Der ZDF-Star hat sich bereits um wichtige Details gekümmert, denn er will nicht, dass seine Liebsten von einem Schicksalsschlag überrascht werden. "Auch finanziell ist alles geregelt mit meinem Testament. Ich habe auch eine Patientenverfügung zur Betreuung."

Beerdigung von Jaecki Schwarz: Das wünscht sich der Schauspieler für seine Beisetzung

Damit will Jaecki Schwarz verhindern, dass im Fall der Fälle etwas nicht nach seinem Willen läuft. "Ich habe geregelt, wer da die Verantwortung übernimmt, sodass mir nicht irgendeiner vorgesetzt wird, wenn man nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Das ist alles in Sack und Tüten." Doch der Schauspieler macht sich noch keine Sorgen und freut sich darüber, dass er nach wie vor mental fit ist. "Ich lebe, was will ich mehr?"

Und wie soll sein letzter großer Auftritt nach seinem Tod über die Bühne gehen? Auch dazu hat Jaecki Schwarz ganz genaue Vorstellungen, wie er Ippen.Media verraten hat. Bei der Bestattungsform hat er sich für die Einäscherung entschieden. "Auf jeden Fall Urne – nicht im Ganzen, um Gottes willen. Vielleicht noch im Zinksarg wie Bertolt Brecht. Nein, nein, nein." Einen Platz hat der Schauspieler auch schon gefunden, er will in einer Urnenwand auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof beigesetzt werden. "Dann können die Leute daran vorübergehen oder es auch sein lassen."