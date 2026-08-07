"ZDF-Fernsehgarten" gestrichen: Warum die Sendung mit Andrea Kiewel aus dem Programm fliegt

Was ist denn im ZDF los? Am kommenden Sonntag wird es keine neue Ausgabe vom beliebten "Fernsehgarten" geben, die Show wurde aus dem Programm gestrichen. Warum die Zuschauer auf Andrea Kiewel verzichten müssen ...

Wer am kommenden Sonntag wie gewohnt den "ZDF-Fernsehgarten" einschalten will, sucht die Sendung vergeblich. Am 9. August fällt die Livesendung vom Mainzer Lerchenberg aus. weist ausdrücklich darauf hin, dass an diesem Termin die Veranstaltung nicht stattfindet.

Der Grund liegt unmittelbar vor der Haustür: Das "Fernsehgarten"-Gelände wird an diesem Wochenende von einem anderen Format belegt. "Die Giovanni Zarrella Show" zieht für ihre Sommerausgabe erstmals unter freien Himmel und nutzt dafür die Kult-Location des ZDF. Nicht Andrea Kiewel (61), sondern Giovanni Zarrella (48) wird somit am Wochenende auf der Bühne in Mainz stehen.

Ganz verzichten müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Kiewel an diesem Sonntag jedoch nicht. Um 12 Uhr zeigt das ZDF anstelle der Livesendung "ZDF-Fernsehgarten - Das Quiz". In der Zeitreise durch 40 Jahre der Show tritt Kiewel in sieben Quizrunden gegen Lutz van der Horst, Janine Kunze und Vincent Gross an. Als Spielleiter führt Joachim Llambi durch die Sendung.

Aufzeichnung am Samstagabend

Aufgezeichnet wird die Zarrella-Ausgabe nach Angaben des ZDF-Ticketservice am 8. August um 19:30 Uhr, also am Abend vor dem regulären "Fernsehgarten"-Termin. Schon am 7. August steht eine öffentliche Generalprobe an, bei der Fans die Entstehung der Sendung miterleben können.

Zu sehen bekommt das Fernsehpublikum das Ergebnis allerdings erst gut drei Wochen später. Das ZDF setzt "Die Giovanni Zarrella Show - Die große Sommerparty" laut Programmankündigung auf Samstag, 29. August, 20:15 Uhr. Danach steht die Sendung bis zum 27. September im Stream bereit.

Das ZDF hat einen kausalen Zusammenhang zwischen der Zarrella-Aufzeichnung und dem Ausfall des "Fernsehgartens" bislang nicht ausdrücklich bestätigt.

Drei Stunden Musik

Angekündigt sind für "Die große Sommerparty" drei Stunden Schlager, Pop und internationales Entertainment vor 4.700 Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Gelände. Gefeiert wird dabei ein Jubiläum: Die Show von Giovanni Zarrella hatte im September 2021 Premiere und wird damit fünf Jahre alt.

Auf der Gästeliste stehen nach ZDF-Angaben unter anderem Kerstin Ott, Vanessa Mai, Semino Rossi, Andreas Gabalier und Sarah Brightman. Angekündigt sind außerdem Pietro Basile, Mark Medlock, Frida Gold, Joey Heindle, Pohlmann, Tim Peters und Vincent Gross. Ebenfalls dabei ist das Duo Neonlicht, das 2021 aus einem Schlager-Casting im "ZDF-Fernsehgarten" hervorging. Für die Musik sorgt wie üblich Chris Papendieck mit seiner Band.

So geht es beim "Fernsehgarten" weiter

Nach der Unterbrechung kehrt Kiewel eine Woche später zurück. Für den 16. August kündigt der ZDF-Ticketservice eine Italo-Schlager-Ausgabe mit Nino de Angelo, Rosanna Rocci, Pietro Basile, Engelbert, Ragazzki, Esteriore Brothers und ANDITA an. Am 23. August folgt eine "Christmas Party" mit Ross Antony und Paul Reeves, Nik P., Annemarie Eilfeld, The Bad Falling Bostels sowie Souhaila.

Weiter geht es am 30. August mit einer Schlagerparty, im September stehen ein "Powergarten", ein Bundesländer-Special und eine Oktoberfest-Ausgabe im Kalender. Die Saison läuft noch bis zum Finale am 27. September. Änderungen behält sich der Sender vor.