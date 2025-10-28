ZDF erzürnt "Die Rosenheim-Cops"-Zuschauer: "Wie schrecklich"

"Die Rosenheim-Cops" sind erst vor wenigen Wochen mit der 25. Staffel im TV gestartet. Doch bereits zur vierten Folge gibt es für die Zuschauer eine Hiobsbotschaft. Womit hat der Sender ZDF die Fans verprellt?

Bittere Pleite für die Fans von "Die Rosenheim-Cops" – auf die vierte Folge der neuen Staffel muss vorerst verzichtet werden.

Mit "Die Rosenheim-Cops" hat das ZDF einen wahren Dauerbrenner gefunden. Regelmäßig schalten Millionen Menschen zu dem beliebten Krimi-Format ein – die Premiere der 25. Staffel verfolgten 3,4 Millionen Fans. Doch nur drei Wochen später der Schock: Am 28. Oktober wird keine neue Folge ausgestrahlt. Was steckt dahinter und wie reagieren die Zuschauer?

Fußball statt "Die Rosenheim-Cops": ZDF ändert Programm

Das ZDF hat am Dienstagabend das Programm umgestellt und "Die Rosenheim-Cops" überraschend rausgekickt. Eigentlich sollte die neue Episode "Spuk in Rosenheim" pünktlich zur gewohnten Zeit um 19.25 Uhr ausgestrahlt werden. Doch darauf muss die treue Community der Serie am 28. Oktober verzichten, denn der Sender überträgt stattdessen die zweite Runde des DFB-Pokals. Im ZDF treffen daher Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund aufeinander.

Ausfall von "Die Rosenheim-Cops": Zuschauer reagieren verärgert

Das Team von "Die Rosenheim-Cops" reagiert auf die Änderung und erklärt in einem Instagram-Posting: "Die Rosenheim-Cops weichen diese Woche einem DFB-Pokalspiel." Viele Zuschauer sind enttäuscht und lassen ihrem Unmut freien Lauf. "Immer dasselbe. Wozu gibt es Sportsender?", pöbelt ein aufgebrachter Fan. Ein weiterer schreibt verärgert: "Na toll, wie schrecklich ist das denn? Ich finde es zum Kotzen."

Trotz Programm-Änderung: Hier können Sie die neue Folge "Die Rosenheim-Cops" schauen

Doch es gibt einen kleinen Lichtblick für das Publikum, das lieber den Cops aus Rosenheim bei den Ermittlungen zuschauen statt beim Fußball mitfiebern will: In der Mediathek wird die neue Folge am Mittwoch (29. Oktober) im Stream zur Verfügung gestellt, wie die Produktion weiter mitteilt: "Wer nicht warten kann, findet die neue Folge ab morgen bereits auf zdf.de!" Und am kommenden Dienstag (4. November) wird die Episode "Spuk in Rosenheim" wie gewohnt im ZDF ausgestrahlt.