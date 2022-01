Zayn Malik meldet sich nach über einem Monat Funkstille zurück

Über einen Monat hörten Fans von Zayn Malik nichts von dem Sänger. Jetzt hat er sich auf Instagram mit einem neuen Selfie zurückgemeldet.

Zayn Malik war von 2010 bis 2015 Mitglied der Boyband One Direction.

Zayn Malik hat sich wenige Tage nach seinem 29. Geburtstag (12. Januar) . Der Sänger teilte zum ersten Mal seit Anfang Dezember 2021 wieder ein Selfie mit seinen Followerinnen und Followern - allerdings kommentarlos. Malik blickt auf dem Foto in die Ferne und trägt eine Lederjacke sowie eine Sonnenbrille aus seiner eigenen Kollektion.

Viele Fans freuen sich über die Rückkehr: In nur 15 Stunden kommentierten mehr als 100.000 Nutzerinnen und Nutzer den Post und schenkten ihm mehr als fünf Millionen Likes. "Erstes Bild mit 29", schreibt einer. "Ich liebe den neuen Look", merkt ein weiterer an. Malik trägt nun nämlich einen dichten Vollbart und deutlich längere Haare als noch vor wenigen Wochen.

Funkstille nach angeblichem Streit mit Yolanda Hadid

Malik hatte sich im Oktober vergangenen Jahres größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem Berichte über eine angebliche Auseinandersetzung mit einem Familienmitglied seiner Ex-Partnerin Gigi Hadid (26), die Runde machten. bestätigte er einen Konflikt, aber keine weiteren Vorwürfe.