Zauberer Florian Zimmer: Magische Klage wegen neuem Event-Theater

Juristischer Ärger um das neue Event-Theater in Ulm. Magier Florian Zimmer soll dem Münchner Event-Manager Michael Ecker und einem Geschäftspartner rund 238.000 Euro an Vermittlungsprovisionen schulden. "Die Klage kann man nicht einfach wegzaubern. Wenn man arbeitet, bekommt man Geld dafür. So einfach ist das", meint Ecker.

26. April 2022 - 22:22 Uhr | Steffen Trunk

Die Las-Vegas-Zauberer Siegfried und Roy mit Magier Florian Zimmer und Event-Manager Michael Ecker 2012 in München © BrauerPhotos

Alles nur ein fauler Zauber? Das muss vielleicht bald das Landgericht Ulm klären. Florian Zimmer (38) wird verklagt, weil womöglich Provisionen nicht gezahlt wurden. Der Magier, der schon bei Florian Silbereisen auftrat und von Siegfried & Roy ausgezeichnet wurde, will im Juni sein neues Event-Theater in Ulm feierlich eröffnen. Jetzt gibt's erstmal eine Gerichts-Posse. Was ist vorgefallen? Magier Florian Zimmer: Manager fordert Geld für Vermittlungsprovision Event-Manager Michael Ecker (52) und sein Geschäftspartner fordern für vermittelte Aufträge und abgeschlossene Verträge insgesamt 238.000 Euro von Florian Zimmer. Einigen konnte man sich außergerichtlich nicht, deshalb wird ums liebe Geld heftig gestritten. Klage ist beim Gericht eingereicht. Nach vier Herz-Infarkten: Michael Ecker sitzt im Rollstuhl Ecker ist verzweifelt. Der Event-Manager sitzt nach einer Bein-Amputation und vier Herz-Infarkten im Rollstuhl. "Es ist fürchterlich, wie mit mir umgegangen wird", sagt der 52-Jährige zur AZ. Ecker war einst Deutschlands größter Gastro-Fachhändler. Mit seiner Firma stattete er bei Fußball-Weltmeisterschaften, der UEFA Champions League und Formel 1 die VIP-Bereiche mit Gläsern, Besteck sowie Porzellan aus. Dann der Zwangs-Rückzug. Eckers Herz machte nicht mehr mit. Notarzt, Krankenhaus, Not-OP! Michael Ecker musste nach einer Diabetes-Erkrankung das rechte Bein amputiert werden. Seit 2017 sitzt er im Rollstuhl. © Privat Mehrmals sprang Ecker dem Tod von der Schippe. "Drei Mal hatte ich totales Organ-Versagen." Erst im Dezember 2020 konnte der Diabetiker nach unglaublichen 54 Monaten das Klinikum Großhadern wieder verlassen. Seitdem nimmt der Dialyse-Patient 32 Tabletten am Tag. Seine Firmen hat Ecker aus gesundheitlichen Gründen Ende 2018 verkauft, er lebt als Frührentner in einem Häuschen im Münchner Osten. "Obwohl ich nur eingeschränkt tätig sein kann, wollte ich meinen früheren Kumpel Florian unterstützen", erklärt Ecker. Florian Zimmer und Michael Ecker: Wann wurde es ein geschäftliches Verhältnis? "Wir haben früher fast täglich wegen des Event-Theaters telefoniert. Durch meine langjährige Erfahrung konnte ich ihn beispielsweise bei Vertragsentwürfen sehr gut beraten", so Ecker zur AZ. Doch wann wurde aus einem Freundschaftsdienst ein geschäftliches Verhältnis? Das muss jetzt ein Richter entscheiden. Ecker ist enttäuscht und glaubt: "Da ich selbst aktiv wurde und Partner, Sponsoren und Gastronomen mit meinen exzellenten Kontakten für sein Event-Theater gewinnen konnte, steht mir eine Vermittlungsprovision samt Bezahlung der Spesen zu. Wenn man arbeitet, bekommt man Geld dafür. So einfach ist das doch." Statement: Was sagt Florian Zimmer zur Klage? Gab es nicht eingehaltene Provisionsvereinbarungen? Magier Florian Zimmer will sich nicht konkret zu den Fragen der AZ äußern und gibt sich öffentlich verschwiegen. Er teilt mit, dass die Gegenseite eine "absurde Rechtsmeinung" vertrete und er Klageerwiderung einreiche. Florian Zimmer: Zauber-Theater in Ulm soll bald eröffnet werden Ecker empört sich im AZ-Gespräch: "Die Klage kann Florian Zimmer nicht einfach wegzaubern. Aber ich soll mich auf ärztlichen Rat hin nicht mehr aufregen. Deshalb habe ich die Forderung auch an meinen Geschäftspartner abgetreten. Die Gegenklage kann nicht gegen mich gerichtet sein, da ich ja gar kein Kläger bin. Eine Gerichtsverhandlung wäre laut ärztlichem Gutachten maximal belastend für mich. Ich kann zwar als Zeuge aussagen, aber ein tagelanger Prozess wäre für mich mit meinem Gesundheitszustand gar nicht mehr möglich." Ob es zu einem medienwirksamen Prozess kommt, gilt abzuwarten. Vielleicht zaubert eine Seite ja noch ein Ass aus dem Ärmel?