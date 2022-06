Zara, Beatrice und Eugenie: Queen-Enkelinnen im Farbrausch

Das hat die Queen sicher amüsiert: Ihre Enkelinnen Zara Tindall sowie die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie erschienen zum Jubiläumsgottesdienst in knallbunten Outfits, die den modischen Vorlieben der Königin alle Ehre machten.

Herzogin Kate (40), Herzogin Meghan (40) und Herzogin Camilla (74) erschienen in hellgelben und cremefarbenen Outfits zum Jubiläumsgottesdienst für Queen Elizabeth II. (96) am Freitagmittag in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale. Ganz anders die Queen-Enkelinnen Prinzessin Eugenie (32), Prinzessin Beatrice (33) und Zara Tindall (41).

Sie machten den farbenfrohen Kult-Outfits der Königin alle Ehre, indem sie in Orange, Blau und Pink zur feierlichen Veranstaltung kamen. Auch andere geladene Gäste hatten sich am modischen Stil der britischen Monarchin orientiert und waren in grellen, einfarbigen Kleidern in die Kirche gekommen.

Was die Queen wohl getragen hätte

Welche Farbe das Outfit von Queen Elizabeth II. wohl gehabt hätte, darüber kann nur spekuliert werden. Denn sie hatte nicht am Gottesdienst teilgenommen.

Bereits am Donnerstagabend hatte sie bekannt geben lassen, dass sie die Teilnahme an der kirchlichen Zeremonie "leider" absagen müsse, nachdem sie während der "Trooping The Colour"-Veranstaltungen "Unbehagen" verspürt habe. In einer Erklärung des Palastes hieß es aber auch, die 96-Jährige habe ihre Geburtstagsparade und die Flugvorführung "sehr genossen".

Die Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum dauern noch bis Sonntag an.