Der YouTuber Jan Zimmermann ist tot. Mit "Gewitter im Kopf" begeisterte er Millionen Deutsche. Der 27-Jährige wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden.

Die deutsche Influencer-Szene trauert. YouTube-Riese Jan Zimmermann ist tot. Wie die Polizei der "Bild" bestätigte, wurde der 27-Jährige am 18. November in den Abendstunden tot in seiner Wohnung gefunden. Spuren eines Fremdverschuldens seien auch nach der Obduktion nicht vorhanden.

Unter dem Namen "Gewitter im Kopf" war Zimmermann gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann zum Internet-Star geworden. Der gemeinsame Kanal hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels fast zwei Millionen Abonnenten gesammelt. Dort machten sie Aufklärungsvideos zu Zimmermanns Tourette-Erkrankung. "Unser Ziel ist es offen, humorvoll aber auch sachlich darüber zu sprechen, um es somit für alle greifbarer und verständlicher zu machen. Seit der erfolgreichen Hirn-OP an Jans Gehirn ist das Tourette-Syndrom erfolgreich behandelt worden", heißt es in der .

Rückkehr nach langer Pause: "Gewitter im Kopf"-Star ist tot

Erst im April 2025 war das Duo nach einer Social-Media-Pause wieder aktiv geworden und auf YouTube zurückgekehrt.

Ob sein früher Tod in einem Zusammenhang mit Zimmermanns Erkrankung steht, ist zunächst nicht bekannt.